Ultime Notizie Roma del 19-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura di Battista Alberti 5 Stelle non vi fidate del PD iniziato Renzi ci ha lasciato decine di pali sono sempre il contrario di un governo con il PD ho sempre rifiutato il Partito Democratico quello del sistema per eccellenza quindi il più pericoloso ora continua a Di Battista Vi faccio una domanda davvero tutto questo vi sorprende capisco indignazione ma lo stupore proprio no Buongiorno presidente intanto Matteo Renzi annuncia che Salvini ha accettato la sua proposta di un confronto TV per metà ottobre appena tornato il gruppo PSA Italia viva annuncia Vinci però io il premio del prossimo governo di unità nazionale ha precisato il leader di blu bianco meneganzin risposta Netanyahu che gli aveva Teso la mano proponendo un governo unitario guidare un governo di unità allargatopreceduto da me blu bianca ha rilevato ha vinto le elezioni guiderà di trattative sorpreso e deluso da grande monito di libermann in italiano basta quindi trucchetti torniamo in Italia protesta di un gruppo di abitanti di Roma questa mattina contro l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia di nomadi quando uno ha detto è arrivato in via Santa Rita da Cascia Tor Bella Monaca vedere l’alloggio la famiglia alcuni abitanti si sono riuniti in strada e hanno manifestato con l’assegnazione della casa popolare successivamente ha presentato denuncia ai Carabinieri tu tenendo di essere stata minacciata da un gruppetto di abitanti che volevano farli desistere dal entrare nell’abitazione ultime notizie chiusura si è rifiutato di presentarsi davanti al GIP per l’interrogatorio di convalida il 23enne yemenita che martedì ha ferito con delle forbici un militare alla stazione centrale di Milano rimasto dentro Marcella San Vittore non si è voluto presentare nella stanza per l’interrogatorio malgrado sia il suo difensore sia un mediatore culturale abbiano cercato di convincerlo è tutto grazie per averci seguito le news del tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa