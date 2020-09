Ultime Notizie Roma del 19-09-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e sabato 19 settembre Buongiorno da Francesco Vitale da la redazione chiusura di campagna elettorale ieri sera per le elezioni regionali Liguria Marche Puglia Toscana Valle d’Aosta campagna e Veneto e il referendum sul taglio dei parlamentari del Movimento Cinque Stelle referendum Scommettendo sul futuro della sua leadership Zingaretti tiene alta la sfida a Salvini e a Italia viva di Renzi il segretario del PD parla Macerata sottolineando la valenza politica del motore della nonna del referendum Salvini sfida la sinistra a Cascina Pisa ho difeso il paese di amministrare lo difenderò da premier dice pochi metri dal fondatore del PD Veltroni che esorta difendere la tosse i 5stelle schierano per l’occasione di Battista Bari che invoca Stati Generali per una nuova politica Di Maio chiude a Pomigliano con uno dei pochi candidati PD MoVimento 5 Stelle la paura dei contagivuoti nei seggi si cercano scrutatori aumenta l’allarme per l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia 1900 7 nuovi casi in 24 ore con l’età media che stare oltre 50 anni si tratta perlopiù di contagi in famiglia dei giovani più anziani al momento si contano nella penisola 2396 focolai attivi di cui 698 nuovi e per di esperti la situazione potrebbe peggiorare il virus correre con 4322 casa in 24 ore con lo spettro di nuovo look down nazionale per Johnson sarà inevitabile una seconda Ondata Francia supera i 13000 contagi giornalieri positivo al Virus anche il ministro dell’economia lemaire Madrid impone restrizioni in gran parte della città Trump torna a promettere vaccini a breve 100 milioni di dosi entro l’anno per le categorie a rischio per tutti gli americani entro aprile che abbiamo argomento il giudice della corte suprema Ruth Bader ginsburg è morto a 87 anni in seguito a complicazioni per un tumore al pancreas nominato dal re Clinton era la corte suprema del 1993 dettataNikon a deliberare Paladina dei diritti delle donne adesso scomparso il presidente Donald Trump la possibilità di cementare la maggioranza conservatrice la corte suprema americana dove già nominato nel golf Idem chiedono che il successore di Ruth Bader ginsburg La corte suprema si è scelto dopo le elezioni presidenziali del vincitore e lei stesso l’ha lasciato scritto ma per me di americani tra nanominer successore già nei prossimi giorni a Washington bandiere a mezz’asta e centinaia di persone davanti alla corte suprema Volpiano ancora pagina Donald Trump lettera da domani di scaricare le app cinesi Tik Tok una mossa che inasprisce la porti con la Cina e infligge un duro colpo alle 2 Apri cinesi con più di 100 milioni di utenti negli Stati Uniti una decisione volta a combattere la maligna raccolta di dati personali dei richiami da parte della Cina pur non avendo lo stesso tempo i nostri valori le nostre democrazie secondo il segretario Commercio americano Wilbur Ross Tik Tok replica siamo delusi dal blocco dei nuovi download da domenica gli americani che hanno già scaricapotrà usarle fino al 12 novembre ma non potranno ricevere gli aggiornamenti torniamo in Italia un sequestro dei beni per circa €27000 nei confronti dei nuclei familiari dei quattro del branco accusati dell’omicidio di Lilli monteiro Duarte Sara chiesto ai PM di Velletri dalla guardia di finanza dopo gli accertamenti sul reddito di cittadinanza percepito indebitamento per €33000 dai nuclei familiari dei fratelli Gabriele Bianchi di Francesco bellezza e Mario pincarelli sembra andare verso una soluzione la vicenda dell’isola di Gallinara Liguria davanti ad Albenga ed Alassio in provincia di Savona che rischia di diventare proprietà privata di un magnate ucraino secondo fonti vicine al dossier il Ministro dei beni culturali si presterebbe a intervenire entro oggi esercitando il diritto di prelazione per una parte dell’isola in particolare la grande Villa padronale per poi perderla e renderla pubblica lasciarla aperta ai visitatori il ministro dello Sport Spadafora per pubblico degli eventi all’aperto alla vigilia della partenza del campionato di calcio di Serie A a partire dalle semifinali e finali degli Internazionali di lei1000 spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all’aperto che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito al distanziamento Mascherina e prenotazione dei posti a sedere però chiede chiarimenti lamentando un caos che regna sovrano agli Open BNL d’Italia di tennis Matteo berrettini va ai quarti di finale battendo Nel derby italiano degli Ottavi Stefano Travaglia oggi nata la sfida la SWAT Merlin E questa era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto ricarico noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa