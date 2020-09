Ultime Notizie Roma del 19-09-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni e Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in campagna elettorale chiusa per il voto delle regionali in Liguria Marche Puglia Toscana Val d’Aosta Campania e Veneto e il referendum sul taglio dei parlamentari il voto in Toscana ago della Bilancia per l’esito finale il centrodestra vuole abbattere la Roccaforte Rossa decisivo per gli equilibri politici anche l’esito del voto per il referendum oggi si insediano i seggi elettorali si vota Domani è lunedì ma la paura dei tagli scoraggia gli scrutatori morta di cancro all’età di 87 anni la giudice della corte suprema Bader ginsburg considerata un’icona della libera alle delle donne è protagonista di un documentario candidata agli Oscar nel 2018 era stata scelta nel 93 da Bill Clinton un Colosso della legge l’ha definita il presidente Donald Trump Spero di non essereche un nuovo presidente si sarà insediato aveva fatto sapere la giudice nei giorni precedenti la sua morte e le ha fatto Ecco Joe biden La scelta aspetterà il nuovo presidente pubblica nessun impressing possibile che Trump decida subito il governo cinese ha annunciato l’istituzione di un meccanismo che gli consentirà di limitare le attività delle società estere una misura diffusamente percepita come una ritorsione nei confronti degli Stati Uniti dopo il bando di Tik Tok e WeChat deciso da Donald Trump l’annuncio viene dal dipartimento del Commercio cinese senza menzionare gli Stati Uniti si rivolge alle società le cui attività minano la sovranità nazionale della Cina e i suoi interessi di sicurezza e sviluppo torna il calcio è la serie A e in casa per la nuova Juventus di Pirlo e per il Milan in trasferta per la Roma e il Napoli parte a rate ea porte chiuse presto la situazione dovrebbe cambiare visto il via libera milleper gli eventi sportivi all’aperto il primo inizio di Serie A delle Racco video tra protocolli di sicurezza preparazione a singhiozzo squadra segnate ma non completate da un mercato in evoluzione che si chiuderà il 5 ottobre è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa