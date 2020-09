Ultime Notizie Roma del 19-09-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione studio conclusa la campagna elettorale per il voto delle regionali in Liguria Marche Puglia Toscana Val d’Aosta Campania e Veneto e sul referendum per il taglio ai parlamentari il voto in e ago della Bilancia per l’esito finale decisivo per l’equilibrio i politici anche l’esito del voto per il referendum ma intanto oggi si insediano i seggi elettorali e si vota domani e lunedì la paura e contagi scoraggia però gli scrutatori contagi in aumento ieri 1907 i nuovi positivi in 24 ore con l’età media che sale oltre i 50 anni per lo più si tratta di oggi in famiglia dai giovani e più anziani si contano oltre 2300 focolai attivi di cui 698 nuovi per gli esperti la situazione potrebbe peggiorare cielothe lockdown e sul Regno Unito che ieri ha contato 4300 casi in 24 ore in Francia record con oltre 13.000 contagi giornalieri anche il ministro dell’economia alle mere positivo mi ha costretta ad annunciare un nuovo giro di vite a Madrid il presidente statunitense Donald Trump e torna a promettere vaccini a breve 100 milioni di dosi entro l’anno per le categorie a rischio per tutti entro aprile intanto sempre gli Stati Uniti hanno intensificato la loro presenza militare in Siria dopo che una serie di scontri con le forze russe ha fatto nuovamente aumentare le tensioni nel lo riferisce la BBC 6 veicoli da combattimento Bradley e circa 100 soldati nel dispiegamento militare nel nord-est della Siria incidenti tra forze statunitensi russe che pattugliano quella parte del paese sono aumentati quest’anno un segnale alla Russia di aderire al processo di descalation è reciproco e per Mosca e altre parti di evitare azioni pericolose e provocatorieandare verso una soluzione la vicenda dell’isola di Gallinara in Liguria davanti ad Albenga ed Alassio in provincia di Savona che rischia di diventare proprietà privata di un magnate ucraino secondo fonti vicine al dossier il Ministro dei beni culturali sia presterebbe a intervenire entro oggi esercitando il diritto di prelazione per una parte dell’isola in particolare la grande Villa padronale per renderla pubblica e lasciarla aperta ai visitatori è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

