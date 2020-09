Ultime Notizie Roma del 19-09-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella e Luigi in studio almeno 2 persone sono morte altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Rochester New York lo riferiscono alcuni media americani colpi sparati durante una festa in giardino con più di 100 persone poco dopo la mezzanotte al momento non sono stati effettuati arresti le vittime Sono una ragazza e un ragazzo tra i 18 e 22 anni gli agenti al loro arrivo sul si sono trovati davanti a una scena caotica è stato riferito dalla polizia non si sa se a sparare se non state una o più persone e Governo si appresta a ritoccare leggermente al ribasso le Stime sul Pil del 2020 nella nota di aggiornamento del Def attesa per fine mese riferiscono fonti vicine al dossier l’asticella dovrebbe essere Tarsi attorno al meno 9100 la precedente stima risalente D’Aprile è contenuta nel Deck era di meno 8 % è terminata la campagna elettorale per il voto delle regionali in Liguria Marche Puglia Toscana Val d’Aosta Campania e Veneto e il referendum sul taglio dei parlamentari domani e lunedì il voto ago della Bilancia l’esito in Toscana e l’esito del referendum oggi si insediano i seggi elettorali timori tra gli scrutatori per il covid si è ripetuto a Napoli il prodigio del miracolo di San Gennaro l’annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10 del mattino in duomo per la festa del Santo un Duomo vuoto a causa delle misure anti covid e ad accoglierlo l’applauso dei fedeli presenti il sangue era già sciolto al momento in cui l’ampolla è stata presa dalla teca Il ripetersi del Miracolo eletto come un buon auspicio per Napoli e la Campania quest’ultimo avviene tre volte l’annosettembre nel giorno di San Gennaro nel sabato che precede la prima domenica di maggio e a dicembre è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa