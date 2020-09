Ultime Notizie Roma del 19-09-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno tutto pronto Domani il per il referendum sul taglio dei parlamentari e le regionali in Liguria Marche Puglia Toscana Valle d’Aosta Campania e Veneto Ma resta l’incognita seggi che si insediano oggi la paura dei contatti scoraggio infatti gli scrutatori Milano rinunce last minute di un centinaio di presidente di Seggio così il comune lancia un appello ai cittadini via Social per chi voglia mettersi a disposizione il voto in Toscana ago della Bilancia per l’esito Ale ma decisivo per gli equilibri politici anche l’esito del voto al referendum è il viceministro della Salute per Paolo sileri risponde ad una domanda dei cronisti a margine di un evento a Bologna è un ritorno alla normalità andare a votare dice domani e dopodomani ti potessi poter in sicurezza i protocolli eviteranno gli assembramenti ci sono per colpi di entrata e uscita già il disinfettante all’esterno e all’interno la matita verràinfettata più volte la nostra normalità aggiunge Finché il virus e non deciderà per conto suo di modificarsi in una forma favorevole per il genere umano finché non avremo il vaccino ha compiuto il viceministro dovremmo fare i conti con questa nuova normalità l’economia il governo si appresta a ritoccare leggermente al ribasso le Stime sul PIL e Nel 2020 nella nota di aggiornamento del Def attesa per fine mese sono fonti vicine al dossier e l’asticella dovrebbe assestarsi attorno a meno 9 % la precedente stima risalente ad aprire è contenuta nel Def di meno 8 % la nuova stima era stata a grandi linee anticipo dalla ministro dell’economia Gualtieri un numero molto inferiore a quello calcolato dalle grandi produzioni internazionali loxia previsto per Italia meno 10,5 % a luglio lui aveva meno 11,2 più a giugno il Fondo Monetario Internazionale meno 12,8 % è tutto per il momento Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa