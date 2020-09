Ultime Notizie Roma del 19-09-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Sabato 19 settembre al microfono Giuliano Ferrigno informazione campagna elettorale è chiusa domani si vota per il referendum sul taglio dei parlamentari e le regionali in Liguria Marche Puglia Toscana Valle d’Aosta Campania e Veneto con l’incognita però dei seggi che si vediamo oggi la paura dei contatti scuola infatti gli scrutatori a Milano rinunce last minute di un centinaio di presidenti di Seggio così il comune lancia un appello ai cittadini via Social per chi voglia mettersi a disposizione Cambiamo argomento dopo l’emilia-romagna anche il Veneto riapre gli eventi sportivi al pubblico al massimo 1000 spettatori negli impianti all’aperto e 700 al chiuso lo prevede l’ordinanza del Presidente della Regione Luca Zaia il calcio merita rispetto ma intanto all’attacco il presidente della serie A Dal Pino bisogna pianificare le corse dialogando e riferisce che a luglio era stato redatto uno studio su Come riaprire gli stati in sicurezza nessuno che mi hai chiamato nemmeno per affrontarediscorso le parole di dalla e Pino il protocollo della Serie A per l’apertura degli Stati non è affatto stato ignorato la replica del ministro che Rivendica che senza la norma per i corridoi per gli stranieri i campionati non sarebbe ripartiti ultime notizie chiusura dalle sorprendenti meno 22,2 % di Venezia almeno 7,5 di Firenze da robusto meno 7,3 % di Bologna almeno 4,5 di Roma sono le principali località turistiche schiacciate dalla crisi del covid-19 sono in deflazione Per quanto riguarda i prezzi degli alberghi e registrano Cali sostenuti nei prezzi degli alloggi Unione Nazionale consumatori elaborato i dati Istat dell’inflazione di agosto stilando la classifica delle città delle regioni che hanno registrato i minori rincari anni per quanto riguarda i servizi ricettivi e di ristorazione distinguendo quelli di alloggio e di ristorazione è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa