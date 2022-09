Ultime Notizie Roma del 19-09-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 19 settembre Buongiorno da Francesco Vitale in un intervista assistimi news il presidente statunitense Joe biden ha spiegato che non so decisione su un eventuale candidatura per il 2024 sarà presa dopo novembre ovvero dopo le elezioni di metà mandato parlando della situazione di Taiwan poi ha precisato che le forze americane Inter verrebbero in caso di attacco senza precedenti sull’ucraina definito Putin vergognoso spiegando che il Chievo ora sta sconfiggendo la Russia non ha vincendo infine la smentita sul prosciutto briefing chiesto sulle carte sequestrate a Donald Trump la politica italiana un Giorgia Meloni torna a parlare delle contestazioni suoi comizi ieri da Caserta annunciato che avrebbe chiamato il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese che ha detto Evidentemente non sa fare il suo lavoro perché le altre volte si poteva parlare di incompetenza spiegato ma ora penso sia una cosa fatta appostati sta cercando L’incidente ha detto sempre nel centro-destra ieri da Pontida il segretario della Lega Matteo Salvini annunciato che per 5 anni governeremo bene insieme però niente scherzi nei cambi di casacca di programma il Regno Unito è sprofondato ieri in un minuto di silenzio Nazionale alle 20 memoria di Elisabetta seconda A coronamento di 4 giorni di Omaggio Popolare ininterrotto al feretro della regina dei Record esposto nella Will Smith Rolla di Londra in serata Re Carlo III offerto ricevimento i capi di Stato di tutto il mondo da biden è Mattarella a corsi per rendere omaggio alla madre morta 96 anni oggi isola in funerali di Stato Sport Napoli Atalanta solo in testa la sorpresa Udinese a un passo riscatto per Lazio Fiorentina in crisi nera La Juve che c’è ed è anche al Monza e l’Inter battuta 31 in Friuli male la Roma che subisce in casa dalla dea sono i verdetti della settima giornata del campionato a che ora si ferma per tra spazio e la nazionale a Napoli per 21 il Bigb&b San Siro rigore di Politano pareggio di girarlo del gol vittoria di Simeone i rossoneri hanno colpito due pali Risulta evidente che siano necessari diversi interventi per mettere in sicurezza il fiume Misa particolare nell’abitato e poco Monte di Senigallia lo si legge in un documento della regione Marche del 2016 dove si sosteneva la necessità di fare lavori che invece non sono stati eseguiti ancora senza esito Intanto le ricerche di due dispersi il piccolo Mattia di 8 anni e Brunella Chiudi 56 voglio ancora credere che sia vivo dice il papà del bambino the fabelmans di Steven film ha vinto il premio People’s Choice al Toronto International Film Festival che si è concluso oggi l’ultimo film del regista americano ispirato alla sua infanzia si è aggiudicato il più importante premio del pubblico spesso km delle future nomination agli Oscar paura invece per Kate Winslet caduta sul set del suo nuovo film lei in lavorazione in Croazia definita in ospedale Sta bene tornerà al lavoro già in settimanaNoi ci fermiamo qui a voi tutti ancora l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto rimanete con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa