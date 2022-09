Ultime Notizie Roma del 19-09-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Re Carlo III rivolto ieri sera una Corato ringraziamento a nome della regina consorte Camilla per gli atti di Omaggio e testimonianze di rispetto verso lo spirito di servizio della mia cara madre ha detto manifestato in questi 10 giorni nelle quattro nazioni del Regno Unito è nel mondo mentre ci prepariamo il nostro ultimo saluto scrive Carlo inversione al funerale di oggi della Reggina e mentre si chiudono gli accessi alla camera ardente di questi mi trovo semplicemente ringraziare tutte le innumerevoli persone che sono stati così tanto di sostegno e conforto a me la mia famiglia in questo tempo di dolore quando mancano quattro settimane al primo congresso del Partito Comunista cinese l’evento che definirà la nuova politica estera di Pechino il presidente americano Joe biden torno a ribadire che le forze statunitensi difenderanno Taiwan ad un eventuale attacco cinesedomanda del programma della BBS Minions se le truppe statunitensi avrebbero difeso Taiwan biden ha risposto sì se si fosse trattato di un attacco senza precedenti c’è la persona e secondo la lega la raduno di Pontida che riprende dopo tre anni di interruzione causa covid è il popolo leghista ha risposto all’appello sul palco scorrono tutti i governatori viventi che lavoro svolto nell’esecutivo in scadenza Giancarlo Giorgetti Ci vuole coraggio ad assumersi responsabilità così il ministro dello sviluppo economico relativamente all’ esperienza di governo perché è molto più semplice stare fuori e magari giudicare ma i presidenti delle regioni e guida verde sono compatti attorno al segretario e tornano le battaglie storiche del partito autonomia territorio La fondò di Zaia se non ci sarà l’autonomia in discussione il governo poi fontana noi dobbiamo dare seguito 4 milioni di Lombardi che hanno detto in maniera chiara ed esplicita che ci sia più autonomia e servizi migliori Salvini ribalta distanza le polemiche con il PD che a Monza in piazza per l’iniziativa comuni per l’Italia rispondendo allein diretta che Paragona punti dal paese guidato da Viktor orban quelli di sinistra hanno una passione per la geografia oggi e l’Ungheria ieri la Russia alla Finlandia così leader della Lega dal palco sono Ungheria io rispetto le scelte democratiche di tutti orban Qualcuno la fa giusto qualcuno la sbaglia il ministro della Presidenza del Consiglio inglese Segui la sai dichiarato che butta per si sfideranno dipartimento anticorruzione gruppo di lavoro con le organizzazioni non governative per supervisionare la spesa dei fondi europei in base ai requisiti della commissione europea il governo ha accettato le richieste della commissione europea e nelle aree in cui non potevamo accettarle siamo riusciti a raggiungere un compromesso soddisfacente per entrambi le parti che ha detto ai giornalisti secondo quanto riportano i media locali lo sport che devi svitare batte la Svezia 2-1 a Malaga novembre incontrerà gli Stati Uniti dopo la vittoria di berrettini la sconfitta di sinner il doppio Fognini bolelli batte in 27 Gli svedesiPer quanto riguarda il calcio il Napoli espugna San Siro e vola in testa alla classifica Prima della Sosta pagando l’Atalanta quota 17 punti prima sconfitta stagionale per il Milan che risponde con giro da rigore di Politano Incoronata di Simeone Vale 3 punti per Spalletti e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto rimanete in nostra compagnia

