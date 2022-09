Ultime Notizie Roma del 19-09-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 19 settembre al microfono Giuliano fiori funerali a Londra della Regina Elisabetta il feretro è stato portato a spalla da un picchetto d’onore della Royal guard all’interno dell’Abbazia di Westminster è stata seguita lungo la navata centrale all’interno dell’Abbazia anche ai Principini George e Charlotte bisnipoti della sovrana unitisi con la regina Camilla e con le altre Consorti al corteo io te lo Riccardo e suo fratello e i suoi figli il reverendo David Doyle aperto la liturgia Canto di un primo inno solenne ricordando con la voce inizialmente incrinata Dall’emozione il valore simbolico dell’Abbazia di Westminster nella lunga vita di Elisabetta seconda equip unità in matrimonio con il principe Filippo è ancora da principessa ereditaria nel 1947 inaugurando quella che sarebbe stata una riunione durata ha 73 anni è sempre qui fu Incoronata solennemente Regina Nel giugno del 190053 poco più di un anno dopo essere salita sul trono britannico 26 nella morte di suo padre di Giorgio sesto il sovrano legato con Winston Churchill alla Vittoria nella Seconda Guerra Mondiale il suono di una cornamusa seguito dal note dell’organo della storica Abbazia poi accompagnato l’uscita in corteo per i funerali di stato della regina potrebbe diventare la trasmissione televisiva più vista di tutti i tempi con 4,1 miliardi di spettatori si tratta di Stime tute da confermare circolate in questi giorni sui tabloid britannici e rilanciate oggi dal Daily Mail completa in Ucraina lacrime parte indivisibile della Russia e ogni pretesa sui territori si riceverà un’adeguata risposta lo ha detto il portavoce peskov citato dalla tazza come menzogna e le denunce Ucraina elettricità commesse dalle truppe russe in Ucraina nord orientale e le prime ore del mattino esercito russo ha lanciato 8 mesi risulta polizza attualmente tutte e tre le unità di potenza della centrale funzionano normalmente non ci sono vittime tra il personale è il prezzo del pane non è mai stato così altoUnione Europea e quanto scrive eurostat in una nota diffusa oggi in cui osserva che ad agosto Il prezzo è cresciuto mediamente del 18% rispetto allo stesso mese del 2021 alla base del rincaro rileva ancora è stato soprattutto le conseguenze dell’ invasione russa dell’Ucraina torniamo in Italia alluvione nelle Marche è stato trovato lo zainetto da scuola di Mattia il bambino di 8 anni che risulta disperso nel ondata di maltempo abbattuta sul senigalliese la sera del 15 settembre scorso lo zainetto che è stato riconosciuto dai familiari È stato rinvenuto ieri a quanto ti ha preso a circa 8 km di distanza dal punto in cui il bimbo era stato travolto dal dolore l’ha strappato dalle braccia della madre la posizione Però potrebbe non essere indicativa del punto in cui si potrebbe trovare prestano 11 le vittime accertate signora era l’ultima notizia Grazie per averci seguito legno usato la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa