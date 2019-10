Ultime Notizie Roma del 19-10-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno da una redazione da Francesco Vitale in studio sono almeno 44 feriti nella giornata di scontri che si sono venuti ieri in Catalogna lo riferiscono i servizi di emergenza medica eccitati dalle avanguardie aggiungendo nessuna Barcellona alle persone ferite sono state 34 di cui 5 trasportato in ospedale la Polizia ha confermato che due agenti sono rimasti feriti e il bilancio ancora provvisorio del venerdì di protesta a Barcellona che ha oltre mezzo milione di persone scendere in piazza in un’imponente manifestazione nel quinto giorno di proteste contro la condanna al carcere dei leader separatisti Catalani la manifestazione è stata convocata insieme uno sciopero generale fermato la catalogna ed è poi sfociata in una guerriglia urbana davanti al quartier generale della polizia con cariche da parte delle forze dell’ordine Fermi 10 le persone arrestate diverse strade sono state bloccate 56voli cancellati l’opera annullato la Turandot La maggior parte dei negozi rimasta con le serrande abbassate il traffico sull’autostrada principale che collega la Spagna la Francia è stato interrotto la polizia spagnola aperto un’indagine sul Tsunami Democratica Aironi manifestanti usano per darti appuntamento le proteste Si ripercuotono anche sul calcio spagnolo è stato deciso il rinvio della partita Barcellona Real Madrid prevista per il 26 ottobre in del quotidiano d’avanguardia riporta In che si registrano scontri incendi nelle strade anche a Girone dove la Polizia ha caricato i manifestanti e cambiamo argomento in condizioni molto gravi il bimbo di quasi 6 anni che ieri è precipitato Da un’altezza di 10 m nella tromba delle scale al secondo piano della scuola di Milano che frequenta la Pirelli via Goffredo da Bussero in zona Bicocca il piccolo ha subito una grave trauma cranico per il quale è stato operato d’urgenza lesioni interne l’apertura del bacino si trova ricoverato in euro animazione in prognosi riservata Ed ora la politica quota 100un tema complesso per mettere 20 miliardi di euro in tre anni per 120000 persone un errore quindi presenteremo un emendamento se ce la facciamo bene sennò ognuno si prenderà la sua responsabilità così Matteo Renzi intervenuto a Radio anch’io ha contestato la misura pensionistica adottato durante il governo Movimento 5 Stelle lega immediata la risposta di Giuseppe Conte a Bruxelles replica quota 100 c’è un pilastro abbiamo fatto un tavola proibito con te tutte le forze politiche hanno accettato Poi per carità dice che ha visto che era misura piazza di mente un altro di più ma rispetto tutte le opinioni e andiamo al Però è una tregua fragile quella in corso in Siria stabilito dall’accordo siglato il 17 ottobre trancare Washington per un cessate il fuoco i curdi accusano la Turchia di aver violato la prego di continuare a sperare di artiglieria nella siriana razza line al confine, non è che afferma che le notizie di scontri nell’area sono disinformazione la denuncia delle forze democratiche siriane guida curda però riferisce di attacchi aerei e viasulle posizioni dei Combattenti insediamenti civili e l’ospedale di sera che hai nel raffein secondo l’osservatorio Siriano per i diritti umani nella giornata di ieri sarebbero meno 7 civili uccisi e A21 quelli per i pini Raid aerei compiuti dalla Turchia sulla zona di confine di rafah in nel Nordest della serie nonostante la tregua i bombardamenti avrebbero ucciso anche 4 Combattenti curdi in europeo intanto condanna al azioni unilaterali di Ankara e chiede il ritiro turco per il presidente Donald non è un cessate il fuoco ma una richiesta di capitolazione dei Corvi Amnesty International denuncia di guerra dell’esercito turco delle Milizie sole a te mentre esperti dell’ONU hanno aperto un indagine sull’uso di armi chimiche e torniamo in Italia un giovane uomo ha dato in escandescenze San Pietro parlando ad alta voce in tedesco davanti all’altare della confezione l’uomo è stato poi fermato dagli agenti della gendarmeria Vaticana coadiuvato dagli uomini della fabbrica di San Pietro Carano al lavoro per allestire la Basilicatacerimonia pantaloni in tuta blu maglietta grigia l’uomo ha urlato frasi sconnesse e Senza però fare danni non buttare nulla terra era in una zona chiusa e fedeli dove poi è stato fermato a terra quanto si prende L’uomo è un giovane di origini tedesche che dopo essere stato fermato è stato accompagnato al vicino ospedale Santo Spirito Dove è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio il direttore della sala stampa Vaticana Matteo mi ha riferito all’ansa che il giovane è stato consegnato alla polizia italiana per i necessari provvedimenti E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

