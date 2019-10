Ultime Notizie Roma del 19-10-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale è ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio la manovra economica agita la maggioranza ma nella serata di ieri a smorzare i toni è il ministro dell’economia Roberto Gualtieri che da Fondo Monetario Internazionale assicura in un governo di coalizione di divergenza sono fisiologici ha detto Ma l’impianto della manovra non si cambia L’importante è trovare la sintesi aggiunto la legge di bilancio affronta la riduzione del debito messo su una traiettoria discendente obiettivi credibili realistici affermato l’Italia Comunque non è più nella lista dei rischi e cambiamo argomento ancora ce n’è di guerriglia urbana Barcellona 5 giorni dopo le condanne inflitte ai leader separati i lanci di oggetti di ogni genere cassonetti incendiati trascinata in mezzo alla strada fare da Barricata e cariche degli agenti in tenuta antisommossa per disperdere i manifestanti violenti la polizia Nazionale Anche salato gasproiettili di gomma sono lasciati in arrivo dalla città catalana con la protesta separatista nel giorno dello sciopero generale arrestate 10 persone Matteo Renzi aperto a Firenze la Leopolda 10 da parco dice siamo vivi il cartello più bello è quello di Pomigliano un’Italia viva c’è meno male che quest’anno doveva essere la Leopolda del flop ironizza Renzi di fronte una sala molto gradita grazie a tutti quelli che hanno fatto provare da perché non venisse nessuno per la prima volta ha detto abbiamo dovuto chiudere i cancelli tregua violata in Siria ma Trump dice avrà successo la vogliono tutti i combattimenti limitati ma l’annuncio di una sospensione dell’offensiva per 5 giorni Air dogan parte le notizie di scontri ma sicuro di non si ritirano offensiva più dura per tutti che non è una droga una richiesta di capitolazione dei curdi per la Turchia ci sono crimini di guerra e torniamo in Italia c’è anche il manager televisivo Casimiro lieto tra gli arrestati nell’ operazione della Guardia di Finanza sulle sentenze pilotate nella commissionefare di Salerno lieto autore dei programmi di Rai 2 la domenica Ventura è in passato autore di La Prova del cuoco è la vita in diretta è accusato di concorso in corruzione dietro deve rispondere di uno dei 13 capi di imputazione contestati agli arrestati ieri mattina in concorso con Antonio Mauriello ex giudice tributario attualmente membro del consiglio nazionale della Giustizia Tributaria Roma e Fernando Spanò presidente della quarta sezione del consiglio regionale di Salerno i tre scrive il gip Pietro indinnimeo nell’ordinanza si accordano per la corresponsione di un’utilità consiste nell’individuazione messa a disposizione a favore di Fernando Spanò di un posto di lavoro a beneficio di Franco stanotte figlio del prefetto Ferdinando che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

