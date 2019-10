Ultime Notizie Roma del 19-10-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio si sono placcati solo a tarda notte gli scontri che hanno accompagnato le proteste contro le condanne ai leader indipendentisti nelle principali città della Catalogna al bilancio finale della giornata di 89 feriti e 31 arrestati in mezzo milione di persone in piazza quando la calma è tornata nelle strade del centro di Barcellona rimaste presidiate centinaia di agenti il Ministro dell’Interno Fernando grande-marlaska parlato dal palazzo della moncloa per avvertire che il codice penale sarà applicato con la massima determinazione contro dipendenti violento oggi torna a riunirsi il gabinetto della generalità convocato dal Presidente quinta ora la manovra del governo nel caos ancorache i testi arrivino in Parlamento i cinque stelle si schierano con le partite IVA contro le misure sul contante i POS il cuneo fiscale questa manovra può e deve essere ancora migliore tanto perché non accetteremo mai un gioco al ribasso sulla pelle dei più indifesi dicono i pentastellati le premier Giuseppe Conte apre a nuove verifiche sui testi Ma dipende le misure franceschine Gualtieri PD gettano acqua sul fuoco ma intanto il vicepresidente della commissione europea dombrovskis avverte Chiederemo chiarimenti Alitalia come tutti i paesi in cui vediamo rischi di devianza dalle regole bilancio dell’Unione Europea intanto quest’oggi il centro-destra compatto in Piazza San Giovanni a Roma su iniziativa di Matteo Salvini contro il governo Fratelli d’Italia festa per i soli simboli del Carroccio sul palco ci sarà comunque Giorgia Meloni come pure CasaPound Silvio Berlusconi nonostante le perplessità espresse da una parte di forzaintanto dal palco della Leopolda Matteo Renzi ribadisce la sua contrarietà quanta gente presenta il simbolo e manifesto di Italia viva stendendo la mano all’elettorato in centro non diamo quello sport in chiusura Sinisa Mihajlovic dimesso martedì 8 ottobre all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dopo il secondo ciclo di chemioterapia al direttore allenamenti sul campo del Bologna che ieri è partito per Torino dove conta di assistere alla partita con la Juventus dalla panchina tempo permettendo la MotoGP in Giappone è vigilia di gara di MotoGp è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

