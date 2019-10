Ultime Notizie Roma del 19-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella lui in studio la manovra del governo e nel caso prima ancora che arrivi in Parlamento 5 Stelle si schiero non con le partite IVA contro le misure sul conto dei posti il cuneo fiscale questa manovra poi deve ancora migliorare tanto perché non accetteremo mai un gioco al ribasso sulla pelle dei più indifesi hanno detto i pentastellati il premier Giuseppe Conte apre a nuove verifiche sui testi Ma dipende le misure franceschine Gualtieri del PD gettano acqua sul fuoco ma intanto il vicepresidente della commissione europea dombrovskis avverto e Chiederemo H20 Alitalia come a tutti i paesi in cui vediamo al rischi di devianza dalle regole di bilancio dell’Unione Europea Intanto questo oggi manifestazioni del centro-destra in piazzaGiovanni a Roma su iniziativa di Matteo Salvini ma non senza polemiche con i Fratelli d’Italia che protesta per i soli simboli del Carroccio sul palco ci sarà comunque Giorgia Meloni così come CasaPound Silvio Berlusconi nonostante le perplessità espresse da una parte di Forza Italia Oggi è giornata cruciale anche a Westminster a Londra sede straordinaria al sabato la sfida sull’accordo con Bruxelles per la brexit che dovrà trovare questo oggi l’intesa tra i parlamentari per il premier Johnson riapre una battaglia dall’esito non scontato laburisti nazionalisti scozzesi e unionisti nordirlandesi restano contrari Ieri sera è stato invece rigettato un ricorso lega presentato di fronte a una corte scozzese il capo negoziatore Michel barnier il premier britannico puntano alla ratifica dell’accordo entro il 31 ottobre andiamochiusura con nello sport calcio Mihajlovic allenatore del Bologna seguito l’allenamento della sua squadra sul campo ieri dopo il secondo ciclo di chemioterapia il Bologna è partito per Torino dove affronterà La Juventus è Mihajlovic e conta di sedersi in panchina a Motegi in Giappone invece vigilia della gara di MotoGp quest’oggi le è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa