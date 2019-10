Ultime Notizie Roma del 19-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli aggredito l’ex moglie mentre andavo al lavoro portandola nel suo appartamento dove l’ha picchiata dopo averla liberata incendiato l’auto nel box è tentato di suicidarsi la vita è caduta mozzata in provincia di Como un uomo di 57 anni ha teso un agguato lungo la strada Grazie voglio percorrere per andare al lavoro con la porta la portata a casa dove ha proseguito a picchiarla interrogarla quando si è reso conto che i suoi sospetti su una relazione della donna con un’altra erano infondati Dari portata dove l’aveva sequestrato è tornato a casa Forse pentito di quel che aveva fatto cercato di uccidersi a coltellate dopo aver dato fuoco alla sua auto nel garage sotto casa la donna non è in pericolo di vita da ex boss della mala del Brenta Felice Maniero è stato arrestato a Brescia con la cosatrattamenti sulla compagna lo scrive Il Giornale di Brescia fatto da Angelo così era chiamato da tempo vive nella città lombarda con una nuova identità l’arresto è scattato ieri dopo la denuncia della donna e secondo le nuove regole del codice rosso Maniero è ora in carcere a Bergamo di Carabinieri di Albenga hanno arrestato 3 persone con l’accusa di aver simulato una rapina a un portavalori lo scorso XII agosto una guardia giurata della vigilanza del mezzo di servizio aveva raccontato di essere stata minacciata con una pistola di essere stata portata in una zona isolata e poi narcotizzata da un uomo che aveva il volto coperto da un passamontagna erano avvenuti tra Pietra Ligure e Loano nel savonese rapinatore se fosse stato di €400000 dopo 2 mesi di indagini i militari sono giunti alla conclusione che la rapina è stata una messa poco dopo la mezzanotte ora locale presidente del Cile pinera annunciato lo stato di emergenza nei luoghi delle proteste contro gli aumenti delle tariffe consentendo alle autoritàieri ti di riunione movimento la decisione ha detto pioniera in una discorso per Palazzo del governo mira a garantire la sicurezza dei residenti la protezione delle Merci e diritti di ciascuno dei nostri compatrioti che hanno sopportato i disagi per colpa delle azioni diverse criminali ci fermiamo qui grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa