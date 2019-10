Ultime Notizie Roma del 19-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo Intesa con Unione Europea sulla brexit alla prova della Camera dei comuni Boris Johnson chiede al parlamento di approvare la corda e parte la camera dei comuni che è arrivato il tempo di decidere aprendo oggi il dibattito straordinario sud e alla camera dei comuni il primo ministro conservatore ricordato come l’aula non sei stato in grado di trovare una soluzione per oltre 3 anni dopo il referendum 2016 Johnson ha difeso il suo ideale come un nuovo accordo che va ratificato Per riunire il paese sono stabili ma molto gravi le condizioni del bimbo di 6 anni preso ieri nella tromba delle scale della scuola Pirelli di Milano il piccolo dopo essere stato operato si trova intubato ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Niguarda dopoconsecutivi di diminuzione tornano a crescere i cattolici in Europa secondo i dati diffusi dall’agenzia qui da sennò che viona della giornata missionaria mondiale che si celebra domani lo me interessa tutti i continenti compresa. l’Europa l’aumento del numero dei cattolici è più marcato in Africa e in America seguono Asia e Oceania Ma la crisi delle vocazioni persiste all’interno della Chiesa Cattolica il numero totale dei sacerdoti nel mondo è diminuito i religiosi non sacerdoti sono diminuiti per il quinto anno consecutivo di 1090 unità arrivando il numero di 5535 Si conferma anche la tendenza alla diminuzione globale delle religiose come l’anno precedente sono complessivamente 648900 10 binari di Albenga hanno arrestato 3 persone con l’accusa di aver simulato una rapina a un portavalori lo scorso XII agosto una guardia giurata della società alla vigilia al volante per mezzo di servizio aveva raccontato di esserealzata con una pistola di essere stata portata in una zona isolata e poi narcotizzata dovevamo che aveva il volto coperto da un passamontagna hai fatto erano venuti tra Pietra Ligure e Loano nel savonese rapinatore si è impossessato di €400000 dopo due mesi di indagini i militari sono giunti alla conclusione che la rapina è stata una messa in scena sale e 89 feriti e 31 arresti bilancio della quinta notte di proteste e scontri a Barcellona dove la polizia anche fatto uso per la prima volta riferisce la stampa spagnola di un camion idrante per farsi Strada Lungo le vie del centro invase di manifestanti corteggia per i Barricata in fiamme dopo la mezzanotte dopo più di 7 ore di combattimenti di Veramente sono diminuite di intensità per le vie del centro sono rimasti numero di agenti e i sassi una fine di Renzi vuol far cadere il governo l’abbiamo fatto partire un mese fa Te lo facciamo cadere dopo un mese ti ricoverano per schizofrenia scherza Matteo Renzi dal palco della Leopoldalanciamo delle idee non potete dirci che sono ultimatum ultimatum rilanciano i populisti se non si capisce la differenza vuol dire arrendersi al populismo aggiunto Renzi non potendo una tassa sulla plastica che cambia il mondo ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

