Ultime Notizie Roma del 19-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli Intesa con Unione Europea sulla brexit alla prova della Camera dei comuni Boris Johnson chiede al parlamento di approvare l’accordo inverte la camera dei comuni che ora è arrivato il tempo di decidere aprendo oggi il dibattito straordinario sul the alla camera dei comuni il primo ministro conservatore ha ricordato come l’aula non sia stata in grado di trovare una soluzione per oltre 3 anni dopo il referendum 2016 Johnson ha difeso il sole al come un nuovo accordo che va ratificato per il paese è salito a 54 persone arrestate 182 periti i soccorsi dal servizio sanitario il bilancio delle proteste di ieri sera a Barcellonalo riferisce il paese dopo la massiccia manifestazione di ieri per la quale si parla di 750000 partecipanti le strade della città cercano di ritornare alla normalità dopo incidenti registrati sono stati davvero molti e sono stabili ma molto gravi le condizioni del bimbo di 6 anni precipitato ieri nella tromba delle scale della scuola Pirelli Milano il piccolo dopo essere stato operato si trova intubato è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Niguarda manovra nella causa ancor prima che i testi arrivi nel parlamento Di Maio riunisce a Palazzo Chigi ministri 5 Stelle alla fine 5 stelle si schierano con le partite IVA contro le misure sui contanti pop di cuneo fiscale avvertono senza il nostro voto non si fa niente il premier Conte dal Consiglio Europeo apre a nuove verifiche sui testi Ma difendere misure tensioni e correnti che vuole cancellare quota 100 alla fine Franceschini avverte un ultimatumgiorno toglie il governo di torno il medico non abbandonerà mai a sé stesso il pazienza sicuro era sempre le cure sia palliative per contenere il dolore fino alla sedazione profonda e sarà presente Fin dopo il decesso che certificherà ma non coprirà lato fisico di somministrare la morte così il presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici Filippone riassume la linea e mezza Parma l’interno della consulta di bioetica della federazione con un’impresa che usando le parole di Donald Trump ha fatto la storia si è conclusa con successo la prima passeggiata spaziale tutta al femminile quale Astronauti americani e Jessica Meir uscite dalla stazione spaziale per costituire l’elemento di una batteria andata in avaria la passeggiata in rosa si è svolta Dopo 35 anni da quella della Sovietica Svetlana savitskaya il 25 luglio 1984 e per ora è tutto grazie per averci seguitopomeriggio dalla redazione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa