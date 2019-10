Ultime Notizie Roma del 19-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Matera capitale europea della cultura 2019 è stata una grande opportunità per l’Italia per questo bellissimo territorio per cui sta città porta la cultura italiana il patrimonio artistico del nostro paese all’interno di ogni battito internazionale le ho detto il ministro dell’istruzione Lorenzo fioramonti è attrezzato con gli amministratori comunali e con i docenti e gli alunni della scuola primaria Padre Minozzi isolato sempre nella città dei sassi la ministro parteciperà all’inaugurazione del Campus Universitario di via lanera torna in piazza il popolo anti brexit a Londra con una Fiumana di persone in marcia nel cuore della capitale britannica per la People’s Bobla terza grande manifestazione di massa organizzata in questi giorni per invocare un secondo referendum sull’uscita dall’Unione Europea raduno assecondato da una giornata di cielo sereno fare colorato fra slogan cartelli bandiere britanniche e dell’Unione Europea e vestilli di partito la Procura della Repubblica di Ravenna ha chiesto di archiviare per l’unità del fatto il fascicolo relativa e i tre agenti della scorta di Matteo Salvini che hanno cercato di impedire al giornalista di Repubblica Valerio Lo Muzio di riprendere il figlio dell’allora Ministro dell’Interno su una moto d’acqua della polizia a Milano Marittima nel Ravennate il fatto risale al 30 luglio quando Salvini era in vacanza insieme al figlio il video viene pubblicato da Repubblica provoca notevole dibattito faceva vedere agenti della polizia in moto d’acqua con il figlio di Salvinisulla quale la procura concentrò soprattutto la sua attenzione sul tentativo di impedire al giornalista di fare le riprese è per questa vicenda che si chiede l’archiviazione l’ho acceso allegare stanno valutando se porti o meno alla richiesta della procura Ravennate ha cercato di svuotare la compagna una torinese di 44 anni che voleva lasciarlo frate ma ha 36 anni è stato arrestato Torino per tentato omicidio la nonna pregiata al volto è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maria Vittoria l’uomo ha colpito con una bottiglia di vetro la compagna che voleva lasciarlo dopo avere scoperto che nel 2008 aveva ucciso a Bergamo alla fidanzata 21enne Alessandra mainolfi detenuto alle Vallette o su di un permesso lavoro chi sorveglierà i sorveglianti stessi watchmen la nuova serie firmata da zaman lindelof ispirata all’omonima rivoluzionegraphic novel di Alan Moore e David Gibson debutta il 21 ottobre su Sky Atlantic e alle 3 della notte fra domenica e lunedì per essere poi proposta in prima serata del 20 ottobre nella versione in italiano ed è tutto per ora dalla redazione gli auguriamo buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa