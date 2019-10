Ultime Notizie Roma del 19-10-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 19 ottobre in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura che conclude la camera dei comuni nel Regno Unito il botta e risposta sulla statement del premier Johnson di presentazione dell’accordo sulla brexit raggiunto con Johnson ha chiesto al parlamento di approvare la corda e avvertito la camera che è arrivato il tempo di decidere mentre ha chiesto di ritirare un emendamento Pro rinvio che fa resta incerto l’esito della giornata ora è partito il dibattito sul Deal a seguire sono previsti Woody subemendamenti chiave uno ha presentato dal diffidente letto infermiera imporre una nuova proroga di almeno qualche settimana l’eventuale via libera e che potrebbe far saltare tutto entro sera te la seduta non sarà interrotta si potrà quindi sulla macchina del governo sul Deal in caso di bocciatura arti una seconda mozione sul no Deal in piazza non dà migliaia di cittadini però le mailpresidente della Catalogna Tora dopo un’altra notte di scontri che hanno accompagnato le potesse contro le condanne leader indipendentisti dichiara nessuna forma di violenza ci rappresenta rappresenta l’esercizio della democrazia e della Libertà 54 le persone arrestate 182 feriti anche sottolineato che la causa della libertà e inarrestabile Andremo fino a dove il popolo della Catalogna Vorrà andare le sue parole in chiusura almeno 15 persone sono morte altre 13 risultano disperse a causa del crollo di una diga La notte scorsa vicino a una miniera d’oro vinti da incasso messo due dormitori dei minatori Lo ha reso noto il Ministero delle emergenze secondo quanto riportano le agenzie di stampa è venuta in un villaggio remoto è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa