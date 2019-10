Ultime Notizie Roma del 19-10-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura Piazza San Giovanni a Roma oggi si è riempita della manifestazione del centrodestra contro il governo oltre le bandiere Tricolori manifestanti hanno quelle dei singoli partiti che partecipano quindi Forza Italia Lega Fratelli d’Italia della Lega Salvini è uscito sul palco per un breve saluto alla folla che lo ha ricambiato con l’urlo ritmato Matteo Matteo a Firenze invece in la decima Leopolda quella presentazione di Family Act da parte del ministro della famiglia pari opportunità Elena Bonetti alla kermesse ha anche boschi per la quale il PD sta diventando il partito delle tasse e la titolare dell’Agricoltura bella nuova che dice Italia viva ha contribuito a migliorare le proposte nella legge di bilancio siamo quelli che ti chiamano tutti al rigore al rispetto delle intese sottoscritte nel pomeriggio c’è stato anche la presentazione delscelto con un voto online il battesimo del partito di Matteo Renzi la cronaca ha cercato di smorzare la compagna una torinese di 44 anni che voleva lasciarlo Sapri Mohamed tunisino di 36 anni è stato arrestato a Torino per tentato omicidio da donna sfregiata a volte ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maria Vittoria l’aggressione la scorsa notte in strada Roma colpito con una bottiglia di vetro la compagna che voleva lasciarlo dopo avere scoperto che nel 2008 ha ucciso a Bergamo la fidanzata ventunenne detenuti alle Vallette usufruiva di un permesso lavoro è l’ex boss della mala del Brenta Felice Maniero è stata arrestata a Brescia con l’accusa di maltrattamenti su la compagna lo scrive Il Giornale di Brescia Faccia d’angelo così era chiamata tempo vive nella città lombarda con una nuova identità l’arresto è scattato ieri dopo la denuncia della donna e secondo le nuove regole del codice rosso e ora in carcere a Bergamo ultima notizia in chiusura è morto all’alba il bambino di 3 anni di Caramagna Piemonte travolto da un vaso Mentre giocava nel cortile di casa ricoverato in gravi condizioni Ieri pomeriggio è stato operato innel corso della notte le gravi lesioni riportate Dalla Piccola livello di torace-addome non hanno consentito allo staff di chirurghi chirurghi dell’ospedale Regina Margherita di Salvo è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

