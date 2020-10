Ultime Notizie Roma del 19-10-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale lunedì 19 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale e dalla stazione entra in vigore oggi il nuovo dpcm con le misure anti covid annunciate ieri sera da Conte una stretta prudente proporzionale i sindaci potranno chiudere dopo le 21 piazze e vie della movida a rischio i locali di ristorazione potranno servire al tavolo dalle 5 a mezzanotte fino alle 18 se non al tavolo nessun limite al servizio a domicilio nei per le attività in ospedali aeroporti Autogrill da mercoledì ingresso 9 per le scuole superiori una settimana di tempo le palestre per adeguarsi alle norme altrimenti dovranno chiudere niente Sport amatoriale squadra fiere solo da livello nazionale non è un no definitivo ma comunque non è la bocciatura quella di Conte al mese il premier afferma che il prestito verrà chiesto se ci sarà un fabbisogno di cassa ma i fondi europei porterebbe un risparmio molto contenuto con rischio di dover rientrare dal debito con noiSe tagli di spesa e di incorrere in uno stigma sui mercati Jerry del PD mentre Italia viva accusa Conte di banalità e demagogia ancora in ambienti nuovi casi di covid in Italia altri 11705 24 ore decessi sono stati 69 la Lombardia si avvicina a quota 3000 contagi in più è il direttore della PS di Milano parla di una situazione critica in campagna stop ai ricoveri programmati in ospedale l’assessore regionale D’Amato annuncia che presto lo Spallanzani di Roma sperimenterai testi in grado di distinguere tra influenza stagionale e covid gli autori dei messaggi inneggianti al killer del professore francese che aveva mostrato in classe caricature di Maometto subiranno da stamani verifiche da parte della polizia si tratta di almeno 80 persone gli islamisti non dormiranno sonni tranquilli in Francia la paura passerà sul fronte opposto ha dato gli arresti salgono intanto A11 ieri decine di migliaia alla manifestazione indetta da Charlie hebdo Trump paventa il rischio di una stagione natalizia cancellata se sarebbe detto byeaccusato di voler chiudere gli Stati Uniti e prolungare la pandemia per l’America è ora di riaprire Invece secondo il presidente poi definisce l’anniversario di espressione di una politica corrotta e sicura da Sider Io sono qui per combatterla Calenda rompe gli indugi e scende in campo mi candiderò sindaco di Roma è un dovere una grande avventura non c’ha a Che tempo che fa su Rai3 non posso parlare per il partecipante tavolo Auspico un appoggio Largo con la raggi è peggiorato tutto fare dei primari Oggi sarebbe complicato a farle più avanti significherebbe parlarci addosso per me Ti porto in chiusura nella quarta giornata della Serie A di calcio il Sassuolo vince 43 di rimonta a Bologna e ora secondo dietro il Milan la Roma supera 52 il Benevento vincono 32 il Cagliari in casa del Torino e il Parma a Udine e finisce 22 La Spezia Fiorentina stasera il posticipo Verona Genoa la MotoGP ad Aragona vince lo spagnolo è un ring Suzuki Morbidelli Sesto ed è tutto buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa