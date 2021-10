Ultime Notizie Roma del 19-10-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio a via Palazzo Chigi la cabina di regia sulla legge di bilancio 2020 due una manovra da 25 miliardi che conterrà una stretta anti furbetti sul reddito di cittadinanza meccanismi per l’uscita anticipata per le pensioni magari passando a quota 102 una prima riduzione delle tasse che potrebbe concentrarsi solo su l’IRPEF con una forchetta tra 6 e 10 miliardi senza arrivare a cancellare lì da pomeriggio il Consiglio dei Ministri per il via libera al documento programmatico di bilancio da presentare alla commissione europea Letta punta su un piano che si basi su salute istruzione e riduzione del costo del lavoro età di riciclo degli imballaggi di carta e cartone in Italia ha superato Nel 2020 con 15 anni di anticipo l’obiettivo europeo del 85% fissato per il 2035 toccandolo 87 e 3 % lo sal’unione nazionale delle imprese di recupero riciclo maceri presentando il rapporto 2021 realizzato con altezza di 600 impianti di riciclo distribuiti in Italia hanno prodotto 6,8 milioni di tonnellate di carta da macero ogni tanto del 3,2% la produzione di materia prima rispetto all’anno precedente e rispondenza del fabbisogno del mercato prosegue la corsa dei prezzi del petrolio con il Greggio di riferimento che sarà ancora dello 0 58% e sfiora gli 80 3 dollari al barile in attimi dall’autunno del 2014 corre anche il brand e guarda 485 84,72 dollari al barile la Corea del Nord è stato un missile balistico verso il mare del Giappone secondo il comando militare della Corea del Sud si è trattato di un suo marineland ballistic missile lanciato da un sito vicino alla base navale visse In po’ che avrebbe corso 430 450 km prima di finire in mare con un’altitudine massima di 60 km il lancio avvenuto mentre gli inviati nucleari di Corea del Sud Stati Uniti Giappone e sono a Washingtondiscutere gli sforzi congiunti per riportare Pyongyang al tavolo negoziale il premier giapponese kishi da ha contattato l’atto definendolo una palese violazione delle risoluzione o qualificante lezioni della guerra del nord estremamente 29 misure cautelari diverse delle quali rivolta ad esponenti apicali della Ndrangheta nonché All’avvocato per rallentare Giancarlo Pittelli già imputato nel maxiprocesso rinascita-scott della dda di Catanzaro e di 5 aziende di trattamento di rifiuti tra Calabria emilia-romagna Sono state eseguite nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di rifiuti gestito dalla cosca Piromalli di Gioia Tauro gli indagati sono accusati di associazione mafiosa traffico illecito di rifiuti ed altri reati ambientali ed è tutto anche per questa edizione Vi auguro un buon proseguimento di Ascolta appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa