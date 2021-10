Ultime Notizie Roma del 19-10-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale martedì 19 ottobre Buon pomeriggio dalla stazione microfono Giuliano Ferrigno oggi la cabina di regia del governo Sul documento programmatico di bilancio in lista della manovra poi il Consiglio dei Ministri per gli anni della dovrebbe valere 23 miliardi la prossima legge di bilancio secondo quanto riferiscono divertiti partecipanti alla riunione sarebbe stato confermato che la prossima manovra treno destinate risorse pari al 1,2% di PIL Green pass sono stati in poco più di un milione i certificati Verdi scaricati ieri dagli italiani un record finora mai raggiunto 914 mila sono stati caricati dopo i tamponi fatti mentre 130000 inseguita vaccinazioni proprio sul versante vaccini c’è da segnalare che ieri la prima volta le terze doti sono state più delle prime vaccinazioni che si sono fermati a 44376 gli italiani completamente vaccinati più di 89 mila e sono stati respinti al varco d’ingressopalazzo dei Normanni dai Vigilantes perché non hanno avuto esibire i due impasti deputati regionali angelafoti che a vicepresidente dell’assemblea siciliana e Sergio Tancredi capogruppo di Attiva Sicilia le chiamate 112 per denunciare quello che giudica un abuso mi rifiuto di presentare la questione giuridica dice Io sono stato eletto dal popolo mi impedisce con un provvedimento amministrativo di svolgere le funzioni parlamentari di rappresentanza i deputati sono in questura Palermo per formalizzare una denuncia di chiusura ballottaggio alle comunali il centro-sinistra conquista 8 città su dieci tra Roma e Torino al Movimento 5 stelle con Cate al centrodestra a Savona Cosenza e Isernia mantiene Caserta elettrauto leghista di Varese che il carroccio ha provato fino alla prima di portare a casa una vittoria Trionfale quella del centrosinistra e tu il leader del PD Enrico Letta che corona simbolo icamente la vittoria di Roberto Gualtieri a Roma nella storica piazza di arrivo e di Romano Prodi dopo una lezione con un astensionismo senza precedenti una campagna elettorale Sottotono tra i candidati ma molto tesa tra i leader nazionali dopo l’assalto di Frozen uova alla CGIL si disegna ladelle grandi città italiane ora quasi tutto in mano al centro sinistra è tutto per il momento informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa