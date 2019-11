Ultime Notizie Roma del 19-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Lilla non chiuderà parola del ministro dell’economia Roberto Gualtieri che ieri sera su La7 auspicato una ripresa di un negoziato con l’azienda in cui potrebbe riemergere lo studio penale poco prima i sindacati erano saliti al Colle un problema Nazionale ha detto Mattarella che risolto con tutto l’impegno la determinazione mi sospende la chiusura dell’altoforno 2 di Taranto in attesa della sentenza del tribunale di Milano udienza il 27 novembre mentre venerdì 22 con te vedrai vertici dell’azienda valanga di emendamenti sulla manovra al Senato 1550 in tutto oltre 1500 dalla maggioranza che riscrive il testo 900 del PD 400 del MoVimento 5 Stelle 230v Italia viva I dem Chiedono di abbassare la plastica€0,80 la Sugar Tax da dieci €8 ettolitro aumenti solo sulle auto aziendali nuove i cinquestelle introducono sconti fino a €1000 per chi adotta i filtri d’acqua è l’IVA agevolata al 10% per i profilattici Italia viva chiede lo stop di quota 100 per le pensioni di tutte quelle che definisce micro tasse allarme di Mattarella sui conti servono coerenza nel risanamento del debito e legalità Cambiamo argomento Salvini continua a battere l’emilia-romagna Palma a Palma da attaccare il presidente uscente Stefano Bonaccini movimento delle sardine concede il bis dopo la manifestazione di giovedì a Bologna accoglie leader leghista Modena con una flash mob al quale in Piazza Grande hanno partecipato circa 7000 persone contro l’ex ministro intanto aggiungi una querela di Ilaria Cucchi per aver detto dopo la sentenza di condanna dei Carabinieri Per l’uccisione del fratello che la droga fa male non mi fa paura repliche leader della Lega ci vedremo in tribunale questa sera primo confronto tra i due candidati borgonzoni Bonacini la procura militare aperto un fascicolo di indagine per accertare 20profili di sua competenza sulla vicenda della casa dell’ex Ministro della Difesa Elisabetta trenta del MoVimento 5 Stelle assegnate al marito maggiore dell’esercito per Di Maio è bene che lei sinistra lasci se il marito non mi dà diritto a un alloggio può fare domande lotterà lei si difende ormai la casa è stata assegnata a mio marito in maniera regolare per quale motivo dovrebbe lasciarla io avevo bisogno di un alloggio più grande ha detto il tema di difesa Iron Dome ha inventato questa mattina un attacco lanciato dalla Siria verso le alture del golan secondo il portavoce militare israeliano ci sono stati 4 lanci che sono stati intercettati in cielo secondo la radio non ci sarebbero vittime gli abitanti della zona non cercato riparo nei rifugi la radio militare israeliana intanto giudicato l’attacco molto grave definendo prevedibile reazione dell’esercito israeliano per gli Stati Uniti furono israeliani nei territori occupati in cisgiordania non sono più contraria al diritto internazionale l’amministrazione di Donald Trump Cancella con un colpo di spugna lancel memorandum parere legale del dipartimento di stato su cui d’Almè978 si era basata la politica americana sugli insediamenti israeliani nei territori conquistati nella guerra del 1967 la mossa incassa il plauso del premier israeliano Benjamin Netanyahu e l’ira dei grillini per l’Unione europea e gli insegnamenti resto mi regali un santo la Casa Bianca smentisce che la visita medica di Trump di sabato scorso sia stata legata un problema di salute si è detta molto preoccupata per la pericolosa situazione del Politecnico assediato dalla polizia intende puntare a una soluzione pacifica all’interno del campus ci sono ancora Oltre 100 studenti ha detto precisando di aver raggiunto un accordo con la pulizia Ma che la faccia sarà possibile solo con la piena cooperazione dei manifestanti ha anche aggiunto che non sarà necessario un intervento militare della Cina intanto da Pechino giunge notizia di un esplosione in una miniera di carbone almeno 15 morti da pagina sportiva Vittoria e record per l’Italia di Roberto Mancini che ha ottenuto XI successo consecutivo travolgendo l’Armenia per 91 in una partita del girone J delle qualificazionigiocata al Barbera di Palermo nella sua storia l’Italia aveva segnato 9 gol in un singolo match soltanto in altre due occasioni nel 1920 contro la Francia è nel 1948 con gli Stati Uniti tutto buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa