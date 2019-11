Ultime Notizie Roma del 19-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il maltempo non accenna a lasciare l’Italia dopo una settimana caratterizzata da temporali neve piene di più mia quarta Venezia Arriva un nuovo vortice con venti di Scirocco e Libeccio tra le aree più colpite Emilia Liguria e l’alta Toscana Cambiamo argomento le tre istituzioni dell’Unione Europea hanno approvato il bilancio dell’Unione per il 2020 bilancia è fissato a 168,79 miliardi di euro gli impegni e ha 163,57 miliardi di euro in crediti di pagamento quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hours di New York indicazioni di un aumento delle scorte americane in attesa di sviluppi sulle trattative infilarsi tra Stati Uniti e Cina i contratti sul Greggio con scadenza a dicembre C’è dono €0,11 a 56,9 dollariil Brent chiede €0,13 a 62,31 dollari e per il momento è tutto buon proseguimento di ascolto

