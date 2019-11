Ultime Notizie Roma del 19-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Giornata difficile transizione per il destino dell’ex Ilva di Taranto le aziende dell’indotto hanno protestato contro il cielo romital per il mancato pagamento delle fatture mentre Procura di Milano Indaga celebrali illeciti tributari Su presunti reati prefallimentari in un fascicolo esplorativo aperto sull’addio di arcelormittal in serata i rappresentanti dei principali sindacati italiani sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente Mattarella ha Taylor mitar alla fine ha comunicato la sospensione del blocco dell’altoforno due mentre il ministro dell’economia Roberto Gualtieri assicurato che l’acciaieria non chiuderà è aperta la penale se c’è la corda Venezia tira un sospiro di sollievo e tenta di ripartire dopo il terzo giorno di Picco di acqua alta in una settimana registrato l’altro giorno si sonper te le scuole musei vaporetti saranno in funzione e il piccone delle 13:20 è stato inferiore al previsto per l’autorità e le persone le attività colpite comincia la conta dei danni nel frattempo la giunta regionale Toscana su proposta del Presidente della Regione Enrico Rossi ha dichiarato lo stato di emergenza in Toscana per il maltempo tutta l’Italia è flagellata da pioggia e temporali e si teme per livello di più in Toscana ed Emilia Romagna Oggi nuova perturbazione che dovrebbe riguardare In particolare la Liguria e il Piemonte i molti comuni le scuole Restano chiuse si può intervenire su tutto ma togliere la plastica Assolutamente no così il ministro per il sud Giuseppe Provenzano intervenuto a Sky Tg24 dice stiamo maturando giustamente una sensibilità ecologica e lo chiedono i nostri figli per evitare che il pianeta vado al collasso il ministro ha poi definito un errore l’aver chiuso sul nascere la discussione su una rimodulazione dell’IVA andava abbassata sui beni essenziali alzata sul con i beni di lussoun tartufo Invece di pagare il 4% di Iva si paga un po’ di più così come su una Lamborghini non succede nulla su questo però ha detto il ministro non c’è stato accordo ognuno deve assumersi le sue responsabilità e tenuta sotto sequestro in Somalia da un gruppo islamista allegato gli jihadisti di al shabaab Silvia Romano La cooperante Milanese rapita in Kenya il 20 novembre dello scorso anno e poi trasferire il somalo e quanto emergerebbe dagli sviluppi dell’indagine della procura di Roma e dai Carabinieri del Ros gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi viene una rogatoria internazionale alle autorità assolvere chiudiamo con un rapido sguardo la borsa quella di Tokyo termina gli scambi negativo mentre prosegue l’incertezza sull’esito delle trattative sul commercio internazionale in corso tra Cina e Stati Uniti con noi che si rafforza sulle principali valute che analizzano i titoli dell’export Dimmi che c’è dello 0 53% a quota 23292,65 mettendo a Segno una perdita di 124 punti sui mercati valutari la divisa nipponica tratta un livello di70 sul dollaro e con la moneta unica ha 120 e 30 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa