Ultime Notizie Roma del 19-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio l’ilva è un grande problema Nazionale che va risolto con tutto l’impegno la determinazione lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella ai sindacati ieri sera non colloquio al Colle sottolineando che la soluzione spetta al governo arcelormittal intanto sospendere la decisione di spegnere l’alto forno 2 di Taranto in attesa della sentenza del tribunale di Milano l’IVA non chiuderà dice il ministro dell’economia Gualtieri che auspica una ripresa del negoziato in cui potrebbe riemergere lo scudo penale udienza del tribunale il 27 novembre venerdì il premier Giuseppe Conte vedrai vertici dell’azienda valanga di emendamenti sulla manovra al Senato 4550 in tutto oltre 1500 della maggioranza che descrive il testo idemci chiedono di abbassare la Plastik Tex a €0,80 la Sugar Tax da 10 a €8 al solito aumenti solo sulle auto aziendali nuove i cinquestelle introducono sconti fino a €1000 per chi adotta i filtri d’acqua è l’IVA agevolata al 10% per i profilattici Italia viva chiede lo stop di quota 100 per le pensioni di tutte quelle che definisce micro tasse allarme del capo dello Stato sui conti servono coerenza nel risanamento del debito e legalità Cambiamo argomento per gli Stati Uniti le colonie israeliane nei territori occupati in cisgiordania non so più contraria al diritto internazionale il presidente Donald Trump cancella un parere legale del dipartimento di stato su cui Dal 1978 si era basata la politica americana sugli insediamenti israeliani nei territori conquistati nella guerra del 1967 la mossa incassa il plauso di Netanyahu e lira dei palestinesi l’altro rappresentante per la politica estera dell’Unione EuropeaFederica mogherini sottolinea per l’Unione Europea gli insediamenti restano illegali intanto la Casa Bianca smentisce che la visita medica di Donald Trump di sabato scorso sia legata ad un suo problema di salute per il momento ci fermiamo qui informazione e torna tra un’ora buona giornata

