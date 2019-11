Ultime Notizie Roma del 19-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli mio marito che è il titolare dell’alloggio pur essendo tutto regolare non essendoci nulla che ci debba far sentire in imbarazzo per salvaguardare Spero che questo atto di amore serve a schifezza mediatica che è caduta su di me lo ha detto intervistata da Radio 24 la ex ministra della Difesa Elisabetta trenta lasceremo all’appartamento nel tempo che ci sarà dato per poter fare un trasloco e per poter rimettere a posto la mia vita da un’altra parte aggiunto mi domando se in procura ad Agrigento non abbiano cose più serie di cui occuparsi usano denaro pubblico prima o poi mi verrà voglia di chiedere conto di come lo usano la seconda la terza la quarta la quinta inchiesta ho fatto quello che gli italiani mi chiedevano di fare ho difeso i confini iniziostufo lo ha detto arrivando al XIX congresso nazionale del sabato a Rimini il segretario della Lega Matteo Salvini sulla vicenda della Open Arms per cui risulta indagato dalla procura agrigentina il direttore generale della società e mi Stefano Zani è stato arrestato dalla squadra mobile nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta corruzione all’interno dell’ortomercato di Milano per Gianni sono stati tolti domiciliare la società di cui a capo è controllata dal comune per mercati all’ingrosso di Milano Nuova esondazione del fiume Idice nel bolognese nei territori di Budrio già colpito domenica lo comunica il Comune di Budrio anche sui social ordinando l’evacuazione immediata di strade in prossimità degli argini nuovo innalzamento del livello del fiume è stato provocato dalle piogge della notte La fuoriuscita di acqua dalla palla è a quanto si apprende di portata inferiore a quella di due giorni fa al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco Protezione Civiledell’ordine e volontari e per ore tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

