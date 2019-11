Ultime Notizie Roma del 19-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo perquisizioni e sequestri da parte della Guardia di Finanza Sono in corso negli uffici di Taranto da parte della Guardia di Finanza L’intervento è stato risposto su delega della procura di Taranto nell’ambito dell’inchiesta avviata dopo l’esposto presentato dai commissari del Silva in amministrazione straordinaria e militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano stanno effettuando acquisizioni anche negli uffici milanesi di arcelormittal in via Brenta nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano per distrazione di beni da fallimento da 3 anni e 5 mesi aspetta il deposito delle motivazioni delsentenza di primo grado che lo ha condannato a 9 anni di reclusione al termine di un’inchiesta per truffa sostituzione di persona costruzione di falsi profili creditizi ad aspettare nonostante i solleciti è un direttore di banca lo Vittoria e raccontata oggi dal quotidiano Il Mattino sollevare il caso il penalista Luigi pezzullo che la UniCredit spa che si è costituita parte civile nel processo a carico di un gruppo di impiegati che avrebbero fatto cavalletto direttore di filiale at volta ritenuto responsabile di una serie di registri la manovra nato una chiara strategia di politica economica che si articola essenzialmente nella riduzione del carico fiscale negli investimenti per la crescita e la sostenibilità ambientale sociale nelle misure per le famiglie Welfare allo afferma il premier Giuseppe Conte parlando alla cerimonia di inaugurazione dell’anno di studi della Finanza Se non mettiamo accanto alla performance finanziaria anche unsostenibile sarà difficile per la nostra azienda poter replicare in futuro una crescita finanziaria così significativa sottolinea la di Poste Italiane Matteo del Fante sottolineando risultati e riconoscimenti già ottenuti e obiettivi concreti che l’azienda vuole raggiungere sul fronte della sostenibilità nell’ambito del piano industriale e torna libero Marcello ex presidente dell’assemblea Capitolina arrestato per l’accusa di corruzione nel marzo scorso in uno dei Piloni dell’indagine sul nuovo stadio della Roma lo ha deciso il tribunale di Roma con un istanza del difensore Angelo di Lorenzo per lui il processo è stato fissato con rito immediato per il prossimo dicembre oggi posso affrontare il processo da uomo libero con la serenità e consapevolezza della liceità delle mie condotte ha affermato debito ed è tutto grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa