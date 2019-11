Ultime Notizie Roma del 19-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli no alla cancellazione dell’ergastolo per Cesare Battisti lo ha deciso la Cassazione che ha dichiarato oggi inammissibile ricorso proposto dall’ex terrorista contro l’ordinanza con cui il 17 maggio scorso La Corte d’Assise d’Appello di Milano aveva negato la commutazione della pena dell’ergastolo in quella di 30 anni di reclusione la decisione della prima sezione penale della Corte di Cassazione è stata assunta stamani all’esito dell’udienza in camera di consiglio mentre arcelormittal sospendo la decisione di spegnere l’altoforno due attesa della sentenza del tribunale di Milano poi avanti Le inchieste giudiziarie Milano e Taranto sulla Guardia di Finanza compiutoazioni e sequestri nelle due città negli uffici della multinazionale franco-indiana che fa sapere collaborando credo che quanti negli anni hanno dato giudizi avventati sulla Cucchi dovrebbero oggi chiedere scusa ai familiari ma vedo un approccio maniche e giudizi espressi con l’emotività del momento così il capo della polizia Franco Gabrielli ha risposto alla domanda di un giornalista margine di una cerimonia al commissariato di Scampia a Napoli una neonata morta con il cordone ombelicale ancora attaccato è stata trovata in una casa abbandonata in via di San Martino a Campi Bisenzio Firenze secondo quanto spiegato dai carabinieri intervenuti sul posto la borsa era stata lasciata vicino a un raccoglitore farmacia trovarle caduto personale di una farmacia comunale e di 32 persone intossicate il bilancio dell’incendio avvenuto questa mattina intorno alle 10 sulla autostrada A10 Tra SpotornoSavona per cause ancora da chiarire un tira ha preso fuoco all’interno della galleria Fornace il denso fumo nero ha invaso la galleria intossicando gli automobilisti rimasti intrappolati all’interno alla fine 32 persone sono state portate negli ospedali di San Paolo di Savona è Santa Corona di Pietra Ligure molte di loro erano a bordo di un autobus che si trovava subito dietro il tir il movente dichiarato da Fabiana Muscas e consistente nel voler fare un regalo di compleanno a sorpresa Marco Carta corrisponde a un eventualità non certo remota nel congetturale oggettivamente riscontrata nel caso concreto coerente con l’effettiva data di compleanno di Marco Carta 10 giorni prima del fa il giudice Stefano caramellino nelle Motivazioni della sentenza con cui lo scorso 31 ottobre nel processo abbreviato assolto il cantante della cosa del furtomagliette per il giudice insufficiente contraddittoria la prova che Marco Carta abbia concorso nel furto delle magliette lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano del giudice l’ipotesi ricostruttiva alternativa della Difesa invece è confortata da elementi di conferma ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione Buon pomeriggio

