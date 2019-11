Ultime Notizie Roma del 19-11-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ex ministra della Difesa lascia l’alloggio di servizio che occupava e la cui vicenda aveva suscitato Un vespaio di polemiche lo fa sapere la stessa Elisabetta trenta intervistata da Radio 24 spiegando che suo marito titolare dell’alloggio ha presentato istanza di rinuncia tu le sento tutto regolare non essendoci nulla che si debba far sentire in imbarazzo lo abbiamo dovuto fare per salvaguardare la serenità della famiglia sapere che l’appartamento sarà lasciato nel tempo per un trasloco poi critica il MoVimento 5 Stelle non sono stata trattata bene ma non intendo lasciare Forse prenderò una pausa di riflessione ma non ho ancora deciso maltempo nel 2018 l’Italia è stata colpita da 148 eventi estremi che hanno causato 32 vittime e oltre 4500 sfollati un bilancio di molto superiore alla media degli ultimi cinque anni con il rapportoconservatorio di Legambiente su l’impatto dei mutamenti climatici in Italia presentato questa mattina a Roma intanto a Budrio nel bolognese non ho Vai su un d’azione del fiume Ha determinato l’evacuazione immediata di strada in prossimità degli argini veramente scuole chiuse nell’alessandrino a Venezia la marea da una tregua con valori che per il secondo giorno consecutivo non destano allarme e l’Alto Adige torna lentamente alla normalità L’economia ci sono buoni i passi avanti chi lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli a margine di un’audizione in commissione di vigilanza Rai rispondendo alle domande sulla scadenza del 21 novembre per la presentazione dell’offerta per Alitalia ha ricordato che i tempi stringono Come si spingono anche i dossier negando poi che ci sia la possibilità di un’altra proroga economia chiusura settembre il fatturato dell’Industria far registrare un rialzo dello 0,2% su base mensile il primo segno positivo dopo 3 cali di fila in termini congiunturali lo comunica l’Istat Nel confronto amo però si rileva ancora una flessione meno 1,7% per il stata nonostante gli aereisettembre confermo la situazione di debolezza gli ordinativi a settembre crescono del 1% su base mensile dello 0,3% Nel confronto anno dopo il crollo di agosto è la media del terzo trimestre in termini congiunturali se commette arretrano del 1,7% è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa