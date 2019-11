Ultime Notizie Roma del 19-11-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo a Taranto in apertura perché arcelormittal sospende la decisione di spegnere l’alto forno 2 in attesa della sentenza del tribunale di Milano giudice del tribunale il 27 novembre mentre venerdì il premier vedrà i vertici dell’azienda oltre alla messaggio informativo sia alle false comunicazioni al mercato nell’inchiesta milanese sull’addio di arcelormittal l’ilva mi contesta il reato di distrazione di beni del fallimento e perquisizioni e sequestri sono in Corso negli uffici di Taranto grazie Lore mittal nell’ambito dell’inchiesta Tarantina è il leader della Lega Matteo Salvini iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Agrigento per sequestro di persona e omissioni di atti d’ufficio la cosa scrivere pubblica riguarda il caso dei 174 migranti Salvati il primo agosto scorso dalla Open Arma cui fu vietato l’ingresso nelle acque italiane canale di martedì 20 giorni ferma davanti a Lampedusa poi furono le piane ordinare lo sbarco d’urgenza mi domando sempre pure ad Agrigento non abbiamo cose più serie di occuparti ho fatto quello che gli italiani mi chiedeva se ho difeso i confini inizia a essere stufo questo il commento che arriva proprio dall’ex titolare del Viminale Salvini Cambiamo argomento valanga di emendamenti sulla manovra al Senato 4550 in tutto oltre 1500 della maggioranza che riscrive il tetto 900 del PD 400 del MoVimento 5 Stelle e 230 d’Italia viva interna Chiedono di abbassare la Plastic tasca €0,80 la Sugar Tax da 10 a €8 hype aumenti solo sulle auto aziendali nuove e 5 Stelle introducono sconti fino a €1000 per chi adotta i filtri d’acqua è l’IVA agevolata al 10% per i profilattici Italia viva chiede lo stato di quota 100 per le pensioni di chiudere la politica e Governo non hanno ancora un’anima e se non la trova rischia finirebbe senza vincitori nella maggioranza perché la vittoria avrebbe a Salvini l’avvertimento degli alleati arriva dal segretario dem Nicola Zingarettinon si può governare insieme da avversari serve una svolta aggiunge Intervistato dal corriere il leader di Italia viva Matteo Renzi manda lapidi il messaggio che andare a votare oggi significherebbe regalare a Salvini il paese del Quirinale i poteri che poi sollecita rilanciare le infrastrutture bloccando i cantieri e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa