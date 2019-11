Ultime Notizie Roma del 19-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno cronaca in primo piano no alla cancellazione dell’ergastolo per Cesare Battisti lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ex terrorista ha l’ordinanza con cui il 17 maggio scorso La Corte d’Assise di Appello di Milano aveva negato la commutazione della pena dell’ergastolo in quella di 30 anni di reclusione Cambiamo argomento mentre l’altro romital si prende la decisione di spegnere l’alto forno 2 in attesa della sentenza del tribunale di Milano vanno avanti Le inchieste giudiziarie su lexil va alla Guardia di Finanza compiuto perquisizioni e sequestri negli uffici della multinazionale che fa sapere sta collaborando qui fascicolo Milanese a carico di ignoti oltre a false comunicazioni al mercato è puntato anche tu l’ipotesi di reato di distrazione di beni del fallimento e sul omessa dichiarazione di redditi nell’inchiesta della città del golanche questa carico d’ignoti tutti verifica l’acquisto delle materie prime e la vendita dei prodotti finiti la ministra della Difesa Elisabetta trenta lascia l’alloggio di servizio che occupava la cui vicenda aveva suscitato Un vespaio di polemiche lo fa sapere lei stesso intervistata da Radio 24 spiega che suo marito titolare dell’alloggio ha presentato istanza di rinuncia 30 poi fa sapere che l’appartamento sarà lasciato nel tempo per un trasloco critica e il MoVimento 5 Stelle non sono stata trattata bene ma non intendo lasciare Forse prenderò una pausa di riflessione ma non ho ancora deciso lotta all’evasione fiscale una battaglia che attiene anche alla giustizia sociale perché libera risorse per il Welfare lo dice il premier Giuseppe Conte inaugurando l’anno di studi della Guardia di Finanza cui fai col ministro dell’economia Roberto Gualtieri ricorda che accanto ai margini di flessibilità il governo ha scelto proprio il portamento di contrasto all’evasione la strategia pagare tutti pagare meno gli manca il premier che parla di una manovra economica orientata verso una crescita duratura e strutturale intanto la legge al Senato presentata una valanga di emendamentil’economia prima un Alitalia ristrutturata poi l’ipotesi di investimento l’amministratore delegato di Lufthansa smentisce in questi termini secondo quanto riporta Bloomberg indiscrezioni su un iniezione di capitale fino a €2000000 nella compagnia italiana Lufthansa scrive ancora Bloomberg avrebbe comunicato al governo italiano che la visione strategica tra l’Italia e più importante che mentali iniezione di capitale Intanto il ministro dello sviluppo economico fatto parla di Bonifati avanti rispetto alla scadenza del 21 novembre per la presentazione dell’offerta per Alitalia va nega che ci sia la possibilità di un’altra proroga è tutto grazie per averci seguito legnosa tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa