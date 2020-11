Ultime Notizie Roma del 19-11-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 19 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitali studio oggi pomeriggio vertice tra governo e regioni sui parametri previsti per stabilire le zone di rischio coronavirus presente anche brusaferro dell’istituto superiore di sanità a Cala Intanto il rapporto tra positività e tamponi Italia al 14% altri 753 morti i pazienti covid occupano ora il 42% dei posti in terapia intensiva il 12% in più della soglia critica nuovo record di contagi in Calabria 936 un giorno in pole come nuovo commissario della sanità regionale Federico Maurizio D’Andrea il governo guarda un decreto Ristori terre da varare entro domani per mettere sul piatto un altro miliardo e dare subito alle attività chiuse nelle zone arancioni rosse e poi un uovo di Cretone finanziato con le risorse in deficit che arriveranno dalla richiesta di spostamento per circa 20 miliardi oggi nuova riunione di maggioranza con te intanto apre al dialogocon Forza Italia sulla manovra chiude per un ingresso di Forza Italia in maggioranza e oggi vertice europeo video conferenza sull’ emergenza covid è presente anche con te ieri manifestazione dei negazionisti a Berlino con oltre Fermati la polizia intervenuta con gli idranti allarme in Svizzera con le terapie Intensive piene Supra intanto quota 56 milioni il numero di contagi registrati nel mondo dall’inizio della pandemia gli Stati Uniti in contano oltre 250 mila decessi legati al nuovo coronavirus ieri della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia davanti al GIP nell’inchiesta sulle barriere fonoassorbenti pericolose il mio assistito a quando potrà vedere le carte Ha detto il legale dell’ex amministratore delegato di ASpI Atlantia che già presentato il ricorso a riesame l’ex responsabile delle manutenzioni donferri Mitelli e invece respinto le accuse esponenti politici di sinistra come la sindaca parigina n i drago ecologisti e personalità del mondo della cultura si sono riuniti in Francia in una petizione lanciata con l’obiettivo di boicottare la piattaforma di venditaAmazon durante il periodo di Natale in Italia e Salvini che rilancia l’iniziativa Invitando a favorire gli acquisti nei negozi porte l’Italia batte 20 la Bosnia si qualifica come prima del girone alla Final Four di Nations League in programma tra 11 mesi a Milano e Torino gli azzurri sfideranno il Belgio Francia e Spagna ieri sera Sarajevo gol di Belotti nel primo tempo di Berardi nella ripresa Lazio stamani nuova visita di idoneità per il mobile risultato ieri negativo al coronavirus ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa