Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 19 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio accordo a Bruxelles Fra e Italia e Unione Europea un’intesa tecnica che sarà oggi all’esame dei commissari europei con te invece riferire alle 12:00 in aula al Senato in arrivo in commissione bilancio Intanto un pacchetto di emendamenti ecotassa fino a €2500 sulle auto inquinanti taglio delle risorse per la sicurezza sul lavoro centinaia di autisti di NCC in protesta ieri a Roma contro l’entrata in vigore di una nuova norma di nuovo ponte sul Polcevera Genova su progetto di Renzo Piano sarà costruito da Salini Impregilo insieme con Fincantieri italferr costerà 202 milioni i primi lavori propedeutici partiranno febbraio il tempo di realizzazione stimato in circa un anno di Maio come promesso autostrada e non poteva neppure una pietra a te da oggi la decisione della Fed sui tassi di interesse con Trump che attacca solo ipotesiRialto Mi auguro che non commentano un altro errore venendo il mercato ancora meno liquido afferma il presidente americano alla borsa di Tokyo debutto fiacco per la telefonia mobile di softbank maggior tipo di sempre in Giappone in Brasile continua la caccia Battisti ma il ministro brasiliano della Pubblica Sicurezza non esclude che sia fuggito dal paese è in Bolivia secondo Next giudice in Kenya Intanto una retata con decine di arresti strada computer due villaggi a nord l’ambito delle ricerche della cooperante Milanese rapita Silvia Costanza romano che con la nuova norma sui migranti restano invariati la tutela per chi fugge perché perseguitato discriminato e per chi corre il rischio di condanne a morte così il Viminale che sottolinea lo sprar e proficuo e resta Ma sarà ottimizzato dire papà non sostenibili discorsi politici che accusano I migranti oggi l’udienza generale in pratica me lo porti in chiusura il Bologna ferma il Milan sullo 00 Dallara nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A di calcio si torna in campo sabato contro le altre d’atri la Juventus Roma Mourinhovia del Manchester United con effetto immediato il tecnico portoghese paghi deludenti risultati della prima parte della stagione sci l’Azzurra della seconda nella discesa di Coppa del Mondo in Val Gardena oggi la consegna dei collari d’Oro ed era l’ultima notizia a voi tutti l’augurio di un buon proseguimento alla regia

