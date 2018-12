Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo la lunga e complessa trattativa con Europa sulla manovra il traguardo sembra raggiunto manca l’ufficializzazione ma il governo italiano e la Commissione Europea secondo Fonti del me avrebbero siglato un accordo tecnico Sì ora passerà al vaglio dei commissari europei da Palazzo Chigi trapelano ottimismo e prudenza l’invito è quello di mantenere la riservatezza per l’ultimo tratto del negoziato avviato per evitare al paese la procedura di infrazione dopo la bocciatura della manovra prima di questi se non ci si aspetta però la comunicazione ufficiale da parte dell’esecutivo europeo tu la manovra è intervenuto Luigi di maio, di chi lancio la porteremo a casa con i provvedimenti che ci abbiamo messo dentro e senza procedura di infrazione e devo dire che anche le dichiarazioni come vedete dalle 1:00 e dall’altra parte delle ultime ore sonole dichiarazioni molto tranquille che vanno nella direzione di trovare un accordo sconti fino a €6000 per le auto meno inquinanti vetture più care soltanto per chi acquista auto di grossa cilindrata escluse le utilitarie sono le novità e le correzioni dell’ecotassa che le governo sta mettendo appunto Nella Manovra finanziaria che sarà regolata da un sistema di bonus malus premiando Chi acquista veicoli che hanno un impatto minimo sull’ambiente da 1100 €2500 Tanto dovrà sborsare chi dal primo marzo 2019 comprerà un auto inquinante mentre gli incentivi saranno pieni solo per chi rottama Ma la nuova misura che non è ancora definitiva non convince le associazioni dei produttori di auto e dei concessionari la politica è l’ideale anticorruzione legge l’aula della camera definitivamente approvato il testo con 304 voti a favore 106 contrari 19 astenuti dopo il voto c’è stato lungo abbraccio tra Luigi Di Maio Alfonso Bonafede mentre deputati del MoVimento 5 Stelle applaudivano vuoti invece i baci di Forza Italia mentre Fratelli d’Italia si è tenuta niente Sarà più come prima finora gli onesti erano stati trattatima adesso cambia tutto ha detto Di Maio il nuovo ponte che sostituirà il Morandi sul Polcevera Genova sarà costruito da Salini Impregilo insieme a Fincantieri e italferr entro 12 mesi e costerà 200 €2000000 al netto dell’IVA la notizia è stata data sul sito ufficiale della struttura commissariale per la ricostruzione che ha pubblicato il decreto 19 con cui si stabilisce l’assegnazione dei lavori Il progetto sarà eseguito dai tal perso l’idea dell’architetto genovese Renzo Piano il sindaco di Genova Marco Bucci e io vedo questo è molto vicino alla realtà dei genovesi e Liguri ovverosia una cosa solida una cosa ben piantata una cosa che però va avanti passo dopo passo che alla fine raggiunge l’obiettivo e soprattutto una cosa bella in un anno segnato da amici e dalla carica Rosa le elezioni di midterm in Nevada diventa il primo stato negli Stati Uniti con una maggioranza femminile nel suo Parlamento l’elezione belle democratdichiaro scelta ing viene Beatrice Bea Angela Duran 26 g del distretto di Las Vegas rimasti Vacanti andata alle donne il 51% delle 63 poltrone nei due rami del parlamento con il predominio la camera mentre al Senato hanno solo nome dei 21 posti Era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa