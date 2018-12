Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un bene ritrovati all’ascolto da tutta la redazione da Francesco Vitale in studio a corda Bruxelles tra Italia e Unione Europea un’intesa tecnica che per oggi all’esame di commissari europei con te invece riferire alle 12:00 aula al Senato in arrivo in commissione bilancio Intanto un pacchetto di emendamenti ecotassa fino a €2500 sulle auto inquinanti taglio delle risorse per la sicurezza sul lavoro centinaia di autisti di NCC in protesta ieri a Roma contro l’entrata in vigore di una nuova norma la borsa di Milano ha premiato con le notizie su Intesa per il governo Italia nell’Unione Europea sulla manovra finanziaria il primo indice Fit MIB avanza dello 0 91% a 18813 punti bene anche lo spread fra Btp e Bund con una partenza in netto calo il differenziale segna 259 contro 269 di ieri in chiusura di giornata il rendimento del decennale scivola al due 84%alla fine dell’anno prossimo lo vedremo in piedi e inizio 2020 lo inaugureremo così il Ministro delle Infrastrutture Toninelli parlando di nuovo ponte sul Polcevera Genova che sarà costruito da Salini Impregilo insieme con Fincantieri italferro costerà 202 milioni la prossima settimana ci sarà la cantierizzazione completa il ministro L’architetto è senatore a vita Renzo Piano ispiratore del progetto e supervisore tecnico Dice il mio regalo la città lavorerò gratis in Brasile continua la caccia Battisti ma il ministro brasiliano della Pubblica Sicurezza non esclude che sia fuggito dal paese è in Bolivia secondo un ex giudice in Kenya Intanto una retata con decine di arresti in due villaggi a nord di Malindi nell’ambito delle ricerche della cooperante Milanese rapina Silvia Costanza romana con la nuova norma sui migranti restano invariate le tutele per chi fugge perché perseguitato discriminato e per chi corre il rischio di condanne a morte così il Viminale che sottolineano strade proficue resta Ma sarà ottimizzato Papa Francesco non sostenibili discorsi politici che accusano i mieiin un anno segnato Dammi tue dalla carica Rosa alle elezioni di midterm il Nevada diventa il primo stato negli Stati Uniti con una maggioranza femminile nel suo Parlamento le elezioni di due esponenti Demi nel distretto di Las Vegas ha dato le donne 51% delle 73 poltrone in due rami del parlamento nel predominio alla camera mentre al Senato hanno solo nove dei 21 Posti è tutto buon proseguimento di ascolto la linea torna alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa