Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e dati dalla redazione studio Roberta Frascarelli festeggia l’accordo fatto con l’Unione Europea il ministro dell’economia dopo due mesi di trattative e i vertici e riscritture sarebbe arrivato il via libera tecnico di Bruxelles e via informale dei commissari Pierre moscovici e valdis dombrovskis alla proposta messa. da Giuseppe Conte Giovanni Tria solo questa mattina arriverà la decisione ufficiale della commissione il DDL anticorruzione legge l’aula della camera definitivamente approvato il tetto con 304 voti a favore 106 contrari 19 astenuti dopo il voto c’è stato un lungo abbraccio tra Luigi Di Maio Alfonso Bonafede mentre i deputati 5 Stelle applaudivano vuoti erano i banchi di Forza Italia Fratelli d’Italia si è astenuta il leader della Lega Matteo Salvini era uscito dall’ emiciclo poco prima Deputati e militanti 5 stelledavanti alla camera in piazza Montecitorio Roma espongono cartelli con scritto spazzola corrotti Bye bye corrotti per l’approvazione del disegno di legge anticorruzione Cesare Battisti Potrebbe essersi rifugiato in Bolivia paese in cui conta amicizie ad alto livello lo sostiene l’ex giudice brasiliano poiché conosco molti servizi di intelligence ha detto oggi l’ex magistrato Radio Si behen ne Ho consultato qualcuno e la loro convinzione è ricordando anche un tentativo di fuga del passato che Battisti si troverebbe in Bolivia gli agenti ha concluso sostengono che Battisti godrebbe La della simpatia del vice presidente Boliviano Alvaro Garcia linera che fu membro del Movimento guerriero Tupac katari in un anno segnato da amici e dalla carica Rosa le elezioni di midterm elevata diventa il primo strato negli Stati Uniti d’America con una maggioranza femminile nel suo Parlamento l’elezione deldemocratiche ha due sedi del distretto di Las Vegas a rimasti Vacanti ha dato le donne in 51% delle 63 poltrone nei due rami del parlamento con il predominio alla camera mentre il Senato hanno solo nove dei 21 posti una madre yemenita ha vinto la sua battaglia per ottenere una esenzione dal Travel Ban di Donald Trump e che le consentirà di partire per la California e dare l’ultimo saluto al figlio a Bolla di due anni ormai in fin di vita sai ma la Thuile intende partire per sempre insisto oggi dopo aver ricevuto un visto dal dipartimento di Stato come ha riferito basi Mae kara del consiglio per le relazioni islamico americane visto era stato negato perché lo Yemen tra i paesi Messi al bando da Trump per motivi di sicurezza ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa