Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio lettera del premier Conte La Commissione Europea per illustrare la nuova proposta italiana sulla legge di bilancio il premier è in aula al Senato per riferire dopo un’apertura in rialzo e un’accelerazione solo Intesa tecniche raggiunta con la roba sulla manovra la borsa Lima e lì rialzo più 1,1 % ma è sempre la migliore d’oropa con le banche in positivo bene anche lo spread BTP Bund che si attesta 257 punti base oggi a Bruxelles esame di commissari della proposta italiana alla fine dell’anno prossimo lo vedremo in piedi e inizio 2020 lo inaugureremo così il Ministro delle Infrastrutture Toninelli parlando del nuovo ponte sul Polcevera Genova che ha costruito da Salini Impregilo insieme con Fincantieri italferr e costerà 202 milioni la prossima settimana ci sarà la cantierizzazione completa spiega il ministro L’architetto è senatore a vita Renzo Piano ispiradel progetto e supervisore tecnico di c’è il mio regalo alla città lavorerò gratis un uomo sospettato di essere il presunto piromane che avrebbe appiccato le fiamme nel ottobre scorso sul Monte Serra nel Pisano che usando la devastazione di circa 1500 ettari di Boschi Oliveti è stato sottoposto a Fermo di indiziato di Delitto da parte della procura di Pisa dopo indagini dei Carabinieri a quanto si apprende si tratterebbe di un volontario dell’antincendio boschivo incendio parti la sera del 24 settembre e impegno e soccorsi per giorni alcuni paesi furono evacuati rimasero isolati i comuni consumano terreno in tema suolo si verificano fenomeni di sprofondamento in particolare a Roma dove sono negli ultimi 10 mesi del 2018 si registrano da in 136 voragini lo mette in evidenza l’edizione 2018 del rapporto Ispra snp a qualità dell’ambiente Urbano III 2016/2017 nei comuni si è contato il consumo di 650 ettari di territorio e il costo in termini di perdita dei principali servizi ecosistemici è valutato tra i 215 E 270 milioni di euroil tribunale arbitrale per la giurisdizione sul caso dei due Marò ha fissato le 9:00 da te per l’udienza finale che si terrà dall’8 al 20 luglio 2019 all’Aia i giudici dovranno poi emettere la sentenza entro sei mesi l’udienza nel procedimento che oppone Italia Invia su quale dei due paesi debba processare i fucilieri di Marina per l’incidente del 15 febbraio 2012 era stata inizialmente fissata per lo scorso XXII ottobre poi rinviata per la morte di una di 5 giudici quello di parte indiana sostituito a novembre e anche per il 2017 continua a crescere il riciclo dei rifiuti in Italia la raccolta differenziata aumenta raggiungendo il 55,5% il riciclo dei rifiuti urbani arriva al 44% questa la fotografia contenuta nel rapporto l’Italia del riciclo promosso e realizzato dalla fondazione per lo sviluppo sostenibile Davide Uni circolare non ti amo ancora pagina Ole Gunnar solskjaer è il nuovo allenatore del Manchester United e dopo il licenziamento di José Mourinho and I love her Jazz come riporta il sito ufficiale del club guiderà la squadra fino alla fine della stagione18 2019 Xavier ex attaccante dei Red devils al proprio fianco un altro ex Mike phelan che aveva lavorato assieme ad Alex Ferguson storico tecnico del United il nuovo allenatore servirà contro Icardi sabato prossimo in premia e voltiamo pagina e non hanno segnato Dammi tue dalla carica Rosa alle elezioni di midterm elevata diventa il primo stato negli Stati Uniti con una maggioranza femminile nel suo Parlamento le elezioni di due esponenti temi nel distretto di Las Vegas ha dato alle donne il 51% delle 63 poltrone nei due rami del parlamento con il predominio alla camera mentre al Senato hanno solo nove sei 21 posti E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa