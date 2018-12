Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 14:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la commissione Unione Europea ha deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia dopo l’accordo raggiunto ieri con Bruxelles lo si è appreso da fonti Unione Europea In sostanza riferiscono le stesse fonti la commissione avrebbe deciso di soprassedere sulla via della procedura in attesa di ulteriori verifiche da compiere nelle prossime settimane per tornare poi a fare il punto della situazione al gennaio una volta che la legge di bilancio sarà stata approvata dal Parlamento in un forum ANSA questa mattina l’incontro con uno degli esponenti di punta dei radicali Riccardo Magi alle 18:30 l’incontro con il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni giovedì alle 9:30 diretta con il Presidente del Parlamento Europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio tajaniEuropa perda coglieremo gli europeisti delusi alle europee lo scontro sarà tra chi vuole la democrazia e chi vuole superarla guardando al sistemi come quello di orban ha fermato Il deputato il suo ruolo di più Europa europei Magi spiega Noi abbiamo un congresso a fine gennaio dobbiamo sforzarci di costruire una più Europa aperta un terzo cittadino canadese è stato arrestato in Cina Lo ha reso noto il Ministero degli Esteri di Ottawa senza fare collegamenti con le tensioni con Pechino in seguito al resto della figlia del fondatore di Huawei funzionari consolari sono in contatto con i familiari del terzo arrestato di cui non è stata resa nota l’identità Sanremo è il Colosseo della musica ma non solo nel senso dell’Arena degli spettacoli e delle sfide non c’è manifestazione più conosciuta E seguita in Italia E lo stesso vale in tante altre parti del mondo e il messaggio inviato da Claudio Baglioni ai 24 ragazzi che sono in procinto di sfidarsi a Sanremodomani per conquistare due pass per l’ariston quasi 50 anni fa all’inizio della mia carriera dice Baglioni Mi trovai a fare un giro di concerti in Polonia e Cecoslovacchia suonava e cantava con cinque musicisti i miei coetanei qui non ci conosceva nessuno la otteniamo un grande successo ci chiamavano i terremotati sai di Sanremo il 6 saranno i partecipanti a Sanremo giovani mondo Fate buon viaggio ragazzi che la musica sia con voi è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa