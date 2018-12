Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli aver evitato la procedura di infrazione la vittoria del buon senso per il bene dei cittadini italiani un plauso al ponte che ha portato avanti la trattativa con Bruxelles con competenza serietà e fermezza che misura è che abbiamo promesso le faremo nei modi e nei tempi previsti ora Avanti tutta con la manovra siamo soddisfatti per i risultati raggiunti che diventeranno soldi veri da gennaio per aiutare milioni di Italiani lo dichiara Matteo Salvini Giuseppe Conte va il mio plauso per lo straordinario lavoro in risultato portato a casa in Europa sulla manovra nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini italiani presidente del consiglio con coraggio e competenza riuscito ad avere successo in un negoziato delicato con la commissione Unione Europea senza mai indietreggiare senza tradire gli italiani così Luigi Di Maio commentatra Roma e Bruxelles sulla manovra aumenta ancora la spinta al rialzo Piazza Affari dopo l’accordo con l’Unione Europea sulla manovra Milano con l’indice MIB sale del 2% facendo meglio di tutte le borse europee con Madrid e Londra che crescono Cerca un punto percentuale Francoforte dello 0,7% e Parigi dello 0,6% il presidente dell’istituto superiore di sanità Walter Ricciardi si è dimesso dopo oltre 4 anni alla guida del maggiore seduta di ricerca sanitaria italiano Ricciardi ha rassegnato le dimissioni al ministro della Salute Giulia Grillo anticipando di vari mesi la scadenza prevista dell’incarico pizzata ad agosto 2019 luglio 2014 Ricciardi è stato nominato commissario del lys ed un anno dopo a settembre 2015 l’allora ministro della Salute Lorenzin lo nominò presidente incarico ha una durata di 4 anni ci sarà anche Fiorella Mannoia nella giuria di Sanremo Giovani guidata da Luca Barbarossa OSPdella manifestazione in onda su Raiuno giovedì 20 e venerdì 21 dicembre fortemente voluta dal direttore artistico Claudio Baglioni dalla quale usciranno due vincitori che andranno direttamente in gara febbraio tra Ibiza ci saranno domani Rocco Papaleo e venerdì Marco giallini ed Edoardo Leo è tutto per ora dalla redazione di nuovo buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa