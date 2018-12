Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 19 dicembre in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura la commissione Unione Europea deciso di non avviare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia Ma potrà tornare sulla questione a gennaio te le misure negoziati da Roma con Bruxelles non saranno approvate in Parlamento il vicepresidente della commissione dichiara le misure addizionali trovate dall’Italia ammontano a 10,25 miliardi moscoviti afferma vinto il dialogo rispetto allo scontro la decisione dei commissari era attesa dopo che conta aveva scritto a Bruxelles per illustrare la nuova proposta sulla legge di bilancio in commissione arriva l’emendamento che recepisce l’esito della trattativa con l’Unione Europea salto là dei sindacati senza un confronto ci sarà una mobilitazione bene borsa Milano e spread argomento i comuni consumano terreno in tema suolo si verificano fenomeni di sprofondamento in particolare a Roma dove solo negli ultimi 10 mesi2018 si registrano bene 136 voragini lo metti in evidenza l’edizione 2018 del rapporto Ispra tra il 2016 e il 2017 nei comuni consumati 650 ettari di territorio polveri sottili pm10 contro il limite di legge giornaliero in 19 città italiane Secondo i dati preliminari aggiornati al 10 dicembre 2018 Brescia capofila dei superamenti 87 giorni poi Torino e Lodi con 69 Viterbo finora non ho mai oltrepassato il limite di essere il comando della Polizia Federale brasiliana si è messo in contatto con i legali di Cesare Battisti per negoziare la possibilità di una resa dell’ex terrorista italiano latitante dallo scorso week-end ma finora gli avvocati sostengono che non hanno alcun contatto con i loro cliente a rivelarlo è stato un portale news secondo cui la solita vorrebbero organizzare una vita discreta di Battisti come hanno fatto con il Medium a Giovanni Zeus che si è consegnato alla polizia domenica scorsa dopo una trattativa con i suoi avvocati l’ultima notizia in chiusura Il presidente dell’istituto superiore di sanità Walter Ricciardisesso dopo oltre 4 anni alla guida del maggiore istituto di ricerca sanitaria italiana rassegnato le dimissioni al ministro della Salute Grillo anticipando di vari mesi la scadenza prevista dell’incarico WeChat ad agosto 2019 una fase commissariale per l’ordinaria amministrazione e successivamente un eventuale bando pubblico di nomina a questo punto potrebbe essere questa quanto si apprende il futuro scenario per la guida dell’Istituto è tutto grazie per averci seguito lendinuso torno la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa