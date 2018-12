Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Sì dell’aula della camera la mozione di maggioranza in materia di global Compact che impegna il governo a rinviare la decisione in merito all’adesione dell’Italia al patto globale per una migrazione sicura ordinata è regolare presentato come la più ampia iniziativa strategica di revisione dei flussi migratori e della loro gestione bocciato Invece tutte le altre emozioni che prevedevano di impegnare il governo da subito a sottoscrivere o meno l’accordo il presidente della Camera fico dichiara di migrazione una problematica dubali dobbiamo sederci al tavolo con tutti i paesi la cronaca un uomo sospettato di essere il presunto piromane che avrebbe appiccato le fiamme nel ottobre scorso sulla Monte Serra nel Pisano causando la devastazione di circa 1500 ettari di boschi e uliveti sottoposto a Fermo di indiziato di Delitto da parte della procura di Pisa dopo indagini dei Carabinieri è un volontario dell’antincendio boschivo l’incendio fatti la sera del 24 settembre impegnoi soccorsi per giorni alcuni paesi il turno che va quasi rimangono isolati lì è un terzo cittadino canadese stato arrestato in Cina Lo ha reso nato il ministro degli Esteri di Ottawa senza fare i collegamenti con le tensioni compitino in seguito alla festa della figlia del fondatore di Huawei Band One should i funzionari consolari sono in contatto con i familiari del terzo arrestato di cui non è stata resa nota l’identità Pechino accusa Ottawa di azione politica premeditato sotto la regina degli Stati Uniti ultima notizia in chiusura denti Aguzzi come pugnali zampe artigliate forti come l’acciaio è italiano Il più antico dinosauro carnivoro di grandi dimensioni scoperta al mondo è un giovane ceratosauro vissuto 200 milioni di anni fa è l’attuale Lombardia lungo quasi 8 metri pesante una tonnellata una macchina da guerra l’identikit svelato dai paleontologi Cristiano Dal Sasso Simone Maganuco e Andrea Cau è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa