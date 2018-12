Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione fino a studio Giuliano Ferrigno migranti Sì dell’aula della camera la mozione di maggioranza in materia di global Compact che impegna il governo a rinviare la decisione in merito all’adesione dell’Italia al patto globale per una migrazione sicura ordinate regolare presentato come la più ampia iniziativa strategica di revisione dei flussi migratori della loro gestione bocciato Invece tutte le altre emozioni che prevedevano di impegnare il governo da subito a sottoscrivere o meno l’accordo il presidente della Camera fico dichiara l’immigrazione È una problematica globale dobbiamo sederci al tavolo con tutti i paesi è il presidente dell’istituto superiore di sanità Walter Ricciardi si è dimesso dopo oltre 4 anni la guida del maggiore istituto di ricerca italiana rassegnato le dimissioni al ministro della Salute Grillo anticipando di vari mesi la scadenza prevista dell’incarico fissata ad agosto 2019 una fase commissariale per l’ordinaria amministrazione Crucisinto l’eventuale bando pubblico di nomina questo punto potrebbe essere questa quanto si prende il futuro scenario per la guida dell’Istituto economia il gruppo Mediolanum ha raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate per il pagamento di 72 milioni di imposta interessi inclusi dopo le contestazioni sui rapporti con la controllata irlandese Mediolanum International funds a pagare saranno Banca Mediolanum Mediolanum vita per tali annualità il gruppo provvederà a richiedere l’apertura di una procedura amichevole tra le amministrazioni italiana è irlandese per ottenere una rettifica in diminuzione del reddito della consociata irlandese ultima notizia Enel chiusura l’accettazione chirurgica del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli è rimasta chiusa per oltre un’ora a causa delle formiche lo rende noto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli membro della commissione sanità nello stesso ospedale 10 novembre scorso Esplode il caso di una donna intubata scoperta La formica è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa