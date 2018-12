Ultime Notizie Roma del 19-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura è confermato l’accordo con la Commissione Europea sulla manovra vince il dialogo politico che la commissione ha scelto rispetto allo scontro ha detto un moscovici per pensioni il reddito le risorse richieste sono inferiori a quelle previste Pertanto il disavanzo passa dal 2,4% a circa il 2,04% senza modificare nei contenuti nella platea nei tempi di realizzazione delle due misure Ma si cura il premier Giuseppe Conte nell’informativa al Senato sulla manovra che ha reso noto l’incremento del prelievo nel settore dei giochi è previsto che il file per il 2019 sia lui per 100 Di Maio dichiara da Conte un successo senza mai indietreggiare senza tradire gli italiani per Matteo Salvini vince il buon senso manteniamo le promesse Cesare Battisti è con qualche tuo compagno ha lasciato il Brasile a dirlo Oggi è stato il paesebolsonaro secondo i media locali il comando della Polizia Federale brasiliana Se metto in contatto con i legali dell’ex terrorista per negoziare la possibilità di una resa Ma i legali sostengono che non hanno alcun contatto con il loro cliente andiamo in Cina perché è un terzo cittadino canadese stato arrestato l’ha reso noto il Ministero degli Esteri di Ottawa senza fare i collegamenti con le tensioni con Pechino in seguito all’arresto della figlia del fondatore di Huawei mandzukic funzionari consolari sono in contatto con i familiari del terzo arrestato di cui non è stata resa nota l’identità Pechino a causa Ottawa di azione politica premeditata sotto la regia degli Stati Uniti per l’arresto della figlia del fondatore di Huawei il Canada chiusura torniamo in Italia la cronaca reato estinto per i 5 ragazzi coinvolti nel suicidio di Carolina Picchio la quattordicenne che nel 2013 si lancia dalla finestra di casa dopo essere stata vittima di episodi di cyberbullismo accusati a vario titolo di atti persecutori violenza sessuale di gruppo pornografia minorile detenzione di materiale pornograficodiffamazione morte come conseguenza di altro reato i cinque avevano ottenuto la messa in prova oggi il tribunale dei minori ha preso atto del ravvedimento dei reati compiuti non ci sarà quindi più traccia. Grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

