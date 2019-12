Ultime Notizie Roma del 19-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la camera americana dice sia l’impeachment per Trump ha provato entrambi gli articoli della messa in stato d’accusa del presidente americano abuso di potere ostruzione del congresso stanno cercando di annullare il voto di milioni di americani a Trump il presidente fiducioso che il Senato ripristinerà ordine correttezza è giusto processo dichiara la Casa Bianca Russia oggi la conferenza stampa annuale di Putin Speriamo ora di ndrangheta hanno una maxi-operazione dei Carabinieri sentiamo Antonello Troya una maxi-operazione dei Carabinieri dei Ros e del comando provinciale di Vibo Valentia è in corso per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Catanzaro su richiesta della dda a carico di 334 persone l’operazione Rinascita scotta disarticolare tutte le organizzazioni di drangheta operanti nel Vibonese e facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadicomplessivamente sono 416 gli indagati accusati a vario titolo di associazione mafiosa omicidio estorsione usura fittizia intestazione di beni riciclaggio e reati aggravati Dalle modalità mafiose la giunta per le immunità del Senato e convocata oggi alle 13:30 per votare l’autorizzazione a procedere contro Salvini accusato dal tribunale dei ministri di Catania di sequestro di persona aggravato nel caso dei migranti arrivati sulla nave Gregoretti a luglio scorso Di Maio annunciato che il MoVimento 5 Stelle voterà a favore dell’ autorizzazione ieri sera 67 migranti sbarcati a Crotone e la di oltre 40 feriti e 9 arresti il bilancio degli scontri ieri sera tra la polizia e centinaia di indipendentisti Catalani all’esterno del Camp Nou dove si è giocata Barcellona Real Madrid è finita poi 00 i manifestanti avevano proprio volti coperti all’arrivo dei mossos d’esquadra si sono trincerati dietro i cassonetti dando delle Piane lanciando oggetti Luisa l’elezione del presidente della commissione bicamerale d’inchiesta sulle banche prevista inizialmente per oggi L’intesa però sembra più vicina dopo che Di Maio ha annunciato il passo di latoAlitalia perde ogni mese quasi €2000000 sono preoccupato Così ieri Patronelli non escludendo che tesoro entri Comunque nella newco 2 miliardi disposizione della sanità a partire dal prossimo anno è l’utilizzo degli specializzandi in corsia già dal terzo anno lo prevede il patto per la salute approvato dalla conferenza delle regioni fino al 2022 per l’emergenza oggi ma del contratto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria lo porto in chiusura nell’anticipo della 17esima giornata di Serie A di calcio la Juventus passa 21 Genova contro la Sampdoria eri a lungo invece a Peuterey sull’Inter finisce 02 invece recupero Brescia Sassuolo standing ovation JVC premiato come leggenda xz World orari del Sole la fine del tunnel ha detto il tecnico del Bologna che lotta contro la leucemia ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa