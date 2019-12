Ultime Notizie Roma del 19-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio da camera americana dicesti a l’impeachment per Trump ha provato entrambi gli articoli della messa in stato d’accusa del presidente americano abuso di potere ostruzione del congresso stanno cercando di dare il voto di milioni di americani ammette attacca Trump Il presidente è fiducioso che il Senato ripristinerà ordine correttezza ingiusto processo dichiara la Casa Bianca Russia oggi la conferenza annuale di Putin e cambiamo argomento la giunta per le immunità del senato è convocata oggi alle 13:30 per votare l’autorizzazione a procedere contro Salvini accusato dal tribunale dei ministri di Catania di sequestro di persona aggravato nel caso dei migranti arrivate sulla nave Gregoretti a luglio scorso di mai annunciato che noi vento 5 Stelle voterà a favore dell’ autorizzazione ieri seraI migranti sbarcati a Crotone e di oltre 40 feriti e 9 arresti il bilancio degli scontri ieri sera tra polizia e centinaia di indipendentisti Catalani all’esterno del campo nuovo dove si è giocata a Barcellona Real Madrid finita poi 00 i manifestanti avevano perlopiù i volti coperti all’arrivo dei mossos d’esquadra si sono trincerati dietro ai cassonetti Ivan delle fiamme lanciando oggetti glitter elezione del presidente della commissione bicamerale d’inchiesta sulle banche prevista inizialmente per oggi L’intesa però sembra più vicina dopo che Di Maio ha annunciato il passo di lato degli annuzzi Alitalia perde in un mese quasi €2000000 sono preoccupato Così ieri Patronelli non escludendo che il tesoro Ha comunque in nella newco portiamo ancora pagina 2 miliardi a disposizione della sanità a partire dal prossimo anno l’utilizzo degli specializzandi già dal terzo anno prevede il patto per la salute approvato dalla conferenza delle regioni e i medici potranno restare in corsia fino a 70 anni fino al 2022 per l’emergenza oggi la firma del contrattolavoro della dirigenza medica e sanitaria lo sport nell’anticipo della Diciassettesima giornata della Serie A di calcio la Juventus fa 21 Genova contro la Sampdoria ieri è lungo in vetta Peuterey sull’Inter finisce 02 In recupero Brescia Sassuolo standing ovation Gary per Mihajlovic premiato come leggenda ai Gazzetta Awards Ora vedo il sole la fine del tunnel ha detto il tecnico del Bologna che lotta contro la leucemia Questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

