Ultime Notizie Roma del 19-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco sale in studio drangheta oltre 300 arresti il più grande blitz dopo il maxiprocesso per Gratteri sentiamo Antonello Troya una maxi operazione dei Carabinieri dei Ros e del comando provinciale di Vibo Valentia è in corso per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Catanzaro su richiesta della dda a carico di 334 persone l’operazione Rinascita scotta Disattiva tutte le organizzazioni di draghi da operanti nel Vibonese e facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi compressioni sono 416 gli indagati accusati a vario titolo di associazione mafiosa omicidio estorsioni usura fittizia intestazione di beni riciclaggio e Adriatica aggravati Dalle modalità mafiose la camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha provato l’impeachment per Donald Trumpabuso di potere ostruzione alla giustizia sulla vicenda Ucraina così diventa ufficialmente il terzo presidente della storia del paese essere messo in stato di accusa prima di lui solo Bill Clinton nel 1998 ed Andrew Johnson nel 1868 Oggi è un grande giorno per la sostituzione un giorno triste per l’America il commento della speaker della camera Nancy pelosi sono state raggiunte le 60 firme necessarie per referendum confermativo sul taglio del numero dei parlamentari è una buona notizia perché l’ultima parola spetterà ai cittadini e potremo finalmente aprire una discussione pubblica sul tema spiegato il senatore dem Tommaso nannicini Chi ha promosso la raccolta delle firme insieme ai colleghi di Forza Italia Andrea Cangini Nazario pagano il taglio dei parlamentari quindi si blocca la legge doveva entrare in vigore all’inizio del 2020 invece ora si apre l’Iper per inviare la consultazione intanto per oggi pomeriggio La camera è fissata una conferenza stampa per fare il punto sulle lesioni e comunicare le iniziative da intraprendere il premier Conte commenta abbiamo tante cose da fare io il giorno dopo giorno lavoro per risolvere i problemi del paesepercorsi istituzionali il referendum un’influenza non può influenzare l’agenda di governo Barcellona Real Madrid Nove arresti oltre 40 feriti negli scontri fuori dallo stadio all’arrivo dei mossos d’esquadra i manifestanti indipendentisti La maggior parte a volte dietro alcuni cassonetti della spazzatura che fanno dato alle fiamme centinaia di persone sono stati identificati dalla polizia e cambiamo argomento andiamo in India Oltre 100 manifestanti sono stati arrestati dalla polizia per aver sfidato il divieto di protestare contro la nuova controversia legge sulla cittadinanza voluta dal premier narendra modi e giudicata discriminatoria nei confronti dei musulmani In alcune zone di New Delhi le autorità hanno bloccato Internet e le reti mobili per evitare che i manifestanti potesse organizzare le proteste tra le persone arrestate nella capitale indiana c’è anche io gameranger al capo del partito sarà India che ha invitato i sostenitori a procedere con la manifestazione in programma nella zona del Forte la parte storica della città ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa