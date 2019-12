Ultime Notizie Roma del 19-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale macro Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Washington la camera vota Sì al impeachment per Donald Trump il presidente americano entra nella storia prima di lui altri due casi eccellenti Johnson e Clinton la parola Ora aspetta al Senato Repubblica e cambiamo argomento una maxi operazione dei Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Vibo Valentia in corso per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Catanzaro su richiesta della dda a carico di 34 persone l’operazione Rinascita Scott Adidas articolato tutte le organizzazioni di ndrangheta operanti nel Vibonese facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi complessivamente sono 416 Linda Scusate vario titolo di associazione mafiosa omicidio estorsione usura fittizia intestazione di beni riciclaggio e altri reati aggravati Dalle modalità mafiose al Quirinale il tradizionale scambio di auguri tra le presidenteRepubblica Sergio Mattarella con le alte cariche dello stato non è importante che pensiamo le stesse cose invece di straordinaria importanza la comune accettazione di essenziali ragioni di libertà rispetto e dialogo Sergio Mattarella parla più alte cariche dello stato riunito al Quirinale in occasione degli auguri di fine anno eccitando Aldo Moro ha esortato a ritrovare una strada comune per andare più lontano è più in alto film era giunta al Senato per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari nannicini del PD obiettivo raggiunto grazie anche alla mobilitazione dei radicali che commentano i parlamentari hanno trovato il coraggio per Salvini referendum è la scelta migliore meloni Fratelli d’Italia chiederà di votare Si conferma il più anche Forza Italia il ministro di incassi ci sono le pietre cittadini confermeranno la scelta e abbiamo letto un razzo lanciato ieri sera da Gaza verso sud di Israele in particolare verso la città di zero tu dove erano ritornate poco prima le sirene di allarme lo ha detto il portavoce militare Aggiungendo che il ragazzo è stato intercettato dal sistema di difesa antimissile Iron Domeporta lancio del razzo nottata l’esercito israeliano ha fatto sapere di aver colpito nel nord della striscia un deposito di armi di questa mattina il kogatende comitato di governo israeliano dei territori palestinesi annunciato che dopo il lancio del razzo dall’attrice stata ridotta a 10 miglia nautiche la zona nautica consentita la pesca al largo della costa di Gaza era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto Vieni alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa