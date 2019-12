Ultime Notizie Roma del 19-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale bene ritornate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio drangheta oltre 300 arresti Antonello Troya l’operazione di nascita scotta disarticolato tutte le organizzazioni di ndrangheta operante nel Vibonese e fa capo alla cosca Mancuso di Limbadi è al clan Lo Bianco barba stretto il legame tra grandezze politica noi ne abbiamo parlato con il professor Giancarlo Costabile docente all’Università della Calabria è ideatore della pedagogia della Resistenza ha realizzato qualcosa di storica mente importante proprio sul piano diciamo del contrasto al fenomeno perché poi in questa è particolarmente delicata perché non si limita a colpire il ramo cosiddetto militare delle mafie ma per così dire a leggereovviamente Deve sempre inesorabilmente spezzare anche la presunzione di innocenza ma diciamo In ogni caso dimostra che cosa dimostrerà negli apparati che contano dello stato del potere mafioso in lunghezza diciamo smantella così sarebbe diciamo una rete tipo è che purtroppo si muove non solo negli ambiti cosiddetti tradizionale del crimine e ma soprattutto oggi nell’ambito esplicito delle classi dirigenti governative sia negli ordini professionali sia nelle strutture imprenditoriali quanto anche esplicitamente nel livello politico che poi governo la Maxi operazione dei Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Vibo Valentia terminata Rinascita Sport ha disarticolato tutte le organizzazioni di ndrangheta operante il Vibonese l’esecuzionecustodia cautelare del GIP di Catanzaro su richiesta della dda è a carico di 334 persone durante la conferenza stampa il procuratore Nicola Gratteri ha spiegato le fasi investigative elogiando i carabinieri non è stata una passeggiata è stata veramente difficile da subito contenere la fuga di notizie già da quando la richiesta di Jeep da quel momento abbia avuto problemi di fughe di notizie che ci hanno fatto ballare per un anno ci hanno fatto letteralmente ballare per un anno mi dico solo un dettaglio un dado quest’operazione doveva venire domani mattina monti degli arrestati sapevano che l’operazione sarebbe scattato avevano paura perché i capi sapevano che l’operazione sarebbe scattato domani e noi abbiamo dovuto ieri alle 19 anticipare alcuni arrestisono intervenuti i jeans sul treno Milano Reggio Calabria Eleonora estate sul treno portati in una caserma poi siccome le loro ordinanze erano a Milano se c’è voluto il tempo da Milano a scendere in Calabria e quindi sono rimasti un po’ di ore per il caffè ma quanto notevolmente gli abbiamo applicato la camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Apri l’impeachment per Donald Trump per abuso di potere ostruzione alla giustizia sulla vicenda Ucraina Trump diventa così ufficialmente il terzo presidente della storia del paese essere messo in stato di accusa prima di lui solo Bill Clinton nel 1998 Andrew Johnson nel 1868 Oggi è un grande giorno per la costituzione un giorno triste per l’America il commento della speaker della camera Nancy pelosi io la presidente delle civile direttore generale di banca dati sono stati arrestati posti domiciliari della Guardia di Finanza di Catania dal nucleo speciale di polizia valutaria nell’ambito dell’inchiesta sul crac dell’Istituto di credito Inoltre le Fiamme Gialle stanno notificato un avviso dinei confronti di 18 indagati emesso dalla procura Distrettuale slitta l’elezione del presidente della commissione bicamerale d’inchiesta sulle banche prevista inizialmente per il 19 dicembre L’intesa però sembra più vicina novità Nature pentastellato Elio Lannutti candidato forte per la presidenza della commissione d’inchiesta scelto di fare un passo di lato dopo la bufera scoppiata sul caso del figlio impiegata la Popolare di Bari e la conseguente dura opposizione nomina a portata avanti da PD e Italia Viva la notte si è fatto da parte ad annunciare la decisione è stato di Maria che scioglie così l’ultimo nodo nella maggioranza di governo Cambiamo argomento La Corte superiore di giustizia della Catalogna condannato il presidente della generalitat quim torra un anno e mezzo di Interdizione dai pubblici uffici Per il reato di disobbedienza l’acconciatura secondo i media spagnoli di aver rifiutato di togliere durante il periodo elettorale gli striscioni Palazzo della generalitat che bevono la libertà dei politici indipendentisti in carcere la sentenza in forma Un ammenda di €30000

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa